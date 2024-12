Benício Huck surge em clima de romance com a namorada: 'Te amo'

Filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, Benício Huck está completando mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra

Benício Huck , filho dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, está comemorando mais um mês de namoro com a influenciadora Duda Guerra nesta terça-feira, 24. O casal está junto há 8 meses. Para celebrar a data especial, Duda fez um post romântico em seu perfil nas redes sociais.

Nos stories do Instagram, a carioca compartilhou uma foto romântica e se declarou para o rapaz. Na imagem, ele aparece beijando o rosto da namorada, que manda beijos para a foto. "Feliz 8 meses para nós! Eu te amo", escreveu ela na legenda.

Duda Guerra e Benício Huck (Reprodução/Instagram)

Após festança, namorada de Benício Huck passa perrengue em viagem

Após marcarem presença na festa em comemoração aos 50 milhões de seguidores da digital influencer Virginia Fonseca, Duda e Benicio enfrentaram um perrengue. O pretendia retornar ao Rio de Janeiro, mas tiveram o voo cancelado.

"Voo cancelado, gente. Agora vamos procurar algum lugar mais ou menos perto para poder almoçar. O próximo voo que tinha era só 16h20. Maior tempão que a gente vai ter que ficar aqui. Vamos aproveitar para almoçar, ir a um restaurante. É isso, aproveitar que está no perrengue e fazer coisa divertida", disse Duda em seu Instagram Stories. Algum tempo depois, a influencer mostrou que ela e o namorado conseguiram embarcar.

Em outro momento, Duda Guerra usou as redes sociais para celebrar uma conquista. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela contou que foi contratada para sua primeira viagem a trabalho. “Eu e minha mãe viemos pra Fortaleza, para a minha primeira viagem a trabalho, gente. Juro, que emoção! Estava muito feliz e minha mãe me acompanha em tudo sempre”, disse a jovem, que foi até Fortaleza para fotografar a convite de uma loja local.

