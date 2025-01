Belo comenta ausência de Viviane Araujo em seu documentário

O cantor Belo falou sobre a decisão de Viviane Araujo, sua ex-companheira, em não aceitar o convite para participar de seu documentário

O cantor Belo falou abertamente sobre a ausência da ex-companheira, Viviane Araujo, no documentário 'Belo, Perto Demais da Luz', do Globoplay. A atriz, que viveu um relacionamento com o pagodeiro entre 1998 e 2007, recusou o convite para participar da série a respeito da vida do famoso.

Em entrevista ao podcast 'Tá Benito', Belo comentou sobre a decisão de Viviane e explicou que, apesar da recusa em dar um depoimento, ela não poderia deixar de ser citada na obra, uma vez que fez parte de sua história.

"Eu acho que ela fez parte da minha história, e isso faz parte da minha vida. Isso [não ser entrevistada] é uma particularidade dela, e ponto. Achei que ela ia [gravar], achei que não tinha nada demais", disse o artista.

Em seguida, ao ser questionado se gostaria que a atriz tivesse aceitado participar do documentário, Belo respondeu: "Acho que sim. O passado faz parte da história, a gente precisa ter passado para ter história. Vou levar esse sentimento para o resto da vida. De gratidão, de amor, de respeito".

Vale lembrar que, recentemente, Viviane Araujo contou o verdadeiro motivo para não ter feito parte da série documental. Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela explicou que não aceitou o convite por acreditar que é algo que já está em seu passado.

"Pra mim hoje não faz sentido. Não tô negando o passado e minha história, mas é uma coisa que tá no passado e hoje não faz parte da minha vida… Hoje eu chegar e falar e contar e tudo não tem sentido. Eu não quis participar", declarou.

Gracyanne impressiona ao falar sobre Viviane Araujo no BBB 25

Confinada no BBB 25, da TV Globo, Gracyanne Barbosa, ex-esposa de Belo, tem surpreendido o público ao mostrar um pouco mais de sua personalidade além das redes sociais. Recentemente, durante uma conversa com outros colegas de confinamento, a musa fitness mencionou o nome de Viviane Araújo em um bate-papo sobre o Carnaval.

O assunto veio à tona logo após um dos brothers perguntar qual era a Escola de Samba de Gracyanne. A famosa, por sua vez, explicou que não desfila mais pelo Rio de Janeiro, mas confessou ser mangueirense. Em seguida, ela recomendou que o colega realizasse uma visita ao Salgueiro - escola da qual Vivi Araujo é rainha desde 2008; confira detalhes!

