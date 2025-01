Mãe de Gracyanne Barbosa fala sobre relação com o ex-genro, Belo: 'Para sempre'

Mãe da musa fitness Gracyanne Barbosa, Ledir Jacobina falou sobre sua relação com o ex-genro, o cantor Belo. Veja o que ela disse

Mãe da musa fitness Gracyanne Barbosa, LedirJacobina falou sobre sua relação com o ex-genro, o cantor Belo. Em entrevista ao jornal O Globo divulgada nesta quinta-feira, 23, ela garantiu que ainda o considera como filho. Em abril do ano passado, o casalanunciou publicamente a separação após 16 anos de união.

"Mesmo com a separação, eu continuo respeitando e gostando muito do Belo. Nossa relação é de carinho e consideração. Mando orações, palavras da Bíblia. Gosto dele como filho, então é para sempre", ressaltou Ledir.

A musa fitness está confinada no BBB 25, da Globo, com a irmã, Giovanna Jacobina. Segundo Ledir, as duas sempre foram muito unidas. "Quando a Giovanna nasceu, foi um momento de muita alegria para toda a família. A Gracyanne ficou encantada e acolheu a irmã com muito carinho, sempre cuidando dela como se fosse uma segunda mãe", relembrou.

E complementou: "Na vida adulta, a relação delas só ficou mais forte. Elas chegaram a morar juntas e compartilharam muitos sonhos. Hoje em dia, elas são muito unidas, têm uma cumplicidade linda e estão sempre apoiando uma à outra em tudo".

E ela ainda afirmou que está orgulhosa de ver as filhas no programa. "Mesmo que nem sempre consiga ver ao vivo, estou acompanhando cada detalhe", afirmou.

BBB 25: Gracyanne Barbosa relembra motivo do fim do casamento com Belo

Durante o confinamento, Gracyanne Barbosa voltou a dar detalhes do fim de seu casamento com o cantor Belo. "Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem me mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro", confessou ela enquanto estava na academia.

Em seguida, ela deu mais detalhes sobre o término de seu casamento. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim... sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: 'Você tem que me ver'. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas nenhum dois teve coragem. Mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado", detalhou.

Segundo a musa fitness, faltou conversa entre o casal para resolver a situação."A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura. Cada um foi para um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra. A gente foi se magoando. Ainda assim a gente não sentou para conversar", declarou.

Leia também: BBB 25: Especialista explica como Gracyanne Barbosa pode substituir ovos na xepa