Bela Gil faz linda homenagem para babá: 'Te amo para todo o sempre'

Bela Gil usou as suas redes sociais para fazer uma linda homenagem para Odete Gomes, que foi sua babá e está completando mais um ano de vida

Em suas redes sociais, Bela Gil sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quinta-feira, 5, a apresentadora resgatou uma foto antiga e fez uma linda homenagem para Odete Gomes, que foi sua babá e está completando mais um ano de vida.

"Celebro mais um ano de vida da Odete Gomes, minha babá! A mulher que cuidou de mim com muito esmero, vocação, e também, muito afeto. Cuidar de uma criança não é tarefa fácil e se tem alguém que sabe e gosta de fazer isso, é ela. Babá, uma profissão desvalorizada, invisibilizada, mas que sem ela, meus pais não poderiam ter feito tanto. Agradeço a eles por terem confiado à Dete esse trabalho. Obrigada por tanto, Detinha. Parte de mim só é porque você foi. Todo afeto, proximidade, carinho e cumplicidade nos deu uma linda amizade e um eterno querer bem. Te amo para todo o sempre. Viva você e sua vitalidade sem fim", escreveu a artista.

Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Tão lindo e necessário ver esse reconhecimento. Aquece o coração da gente", escreveu uma internauta. "Gratidão e reconhecimento é lindo", elogiou outra.

Festa

Bela Gilencantou os seguidores das redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário intimista da filha, Flor Gil. A jovem, fruto do antigo casamento com João Paulo Demasi, completou 16 anos de vida.

Para comemorar a data especial, a neta do cantor Gilberto Gil reuniu os familiares e amigos em sua casa. A celebração contou com dois bolos: um todo de chocolate e outro de frutos, além de uma feijoada vegana, tradição da família. O ambiente foi decorado com várias bexigas e balões com os números 1 e 6. Já a aniversariante surgiu usando um vestido laranja.

Ao mostrar os registros no feed do Instagram, Bela falou sobre o evento. "Comemoramos os 16 anos da nossa prinça assim, rodeados de amigos, feijoada vegetariana (que começou assim, como cardápio das festinhas que a gente fazia em casa e virou prato do @camelia_ododo) e felicidade transbordando… do jeitinho que a gente faz desde o dia que ela nasceu!!! Parabéns, filhota @florgildemasi! Que alegria e privilégio imensos te ver crescer e florescer. Te amo gigante!!!!!", escreveu a famosa, que faz parte do programa Saia Justa, do GNT.

