Bel Kutner presta homenagem aos pais falecidos: 'Dói a saudade'

Filha dos atores Paulo José e Dina Sfat, Bel Kutner recordou a partida da mãe e o aniversário do pai, que faria 88 anos

A atriz Bel Kutner prestou uma homenagem emocionante aos pais, os atores Paulo José (1937-2021) e Dina Sfat (1938-1989). Por meio das redes sociais, a artista mencionou o significado do dia 20 de março para a família.

Isso porque, nesta quinta-feira, 20, Paulo José completaria 88 anos de vida. Além disso, Dina faleceu na mesma data, em 1989. Em uma publicação em seu perfil oficial, a atriz compartilhou um registro antigo dos familiares e destacou o quanto sente falta dos dois.

"Bom dia Mami e PJ! Hoje, 20 de março, aniversário dele. Data da partida dela. Sincronicidade ou declaração de amor, não sei. Só sei que dói a saudade dos dois. Serão eternos em mim. Em Ana. Em Clara", escreveu Bel Kutner na legenda.

Nos comentários, diversos admiradores de Paulo José e Dina Sfat deixaram mensagens carinhosas à filha dos atores. "Que baita dupla! Grande contribuição à arte brasileira! Merecem nossa eterna gratidão e memória!", declarou um internauta. "Icônicos, referências!", disse outro. "Muita luz no caminho deles", falou um terceiro.

Vale lembrar que Dina faleceu aos 50 anos, vítima de um câncer de mama. A morte da atriz aconteceu menos de um mês após o fim da novela 'Bebê a Bordo', sendo esse seu último trabalho nas telinhas. Paulo José, por sua vez, morreu em agosto de 2021, aos 84 anos, em decorrência de uma pneumonia.

Além de Bel Kutner, Paulo e Dina Sfat também são pais de Ana Kutner e Clara Kutner. Em entrevista recente à CARAS Brasil, a artista abriu o coração ao falar com carinho sobre a mãe.

"Falam dela comigo quase todos os dias. É muito emocionante ver como as gerações que acompanharam a carreira dela não a esquecem. Isso é muito lindo", declarou a primogênita dos famosos em um trecho.

Bel Kutner fala sobre o filho

Bel Kutner é atriz e diretora, são anos no ramo, mas a trajetória profissional de sucesso só não brilha mais que o quesito maternidade. Sempre presente na vida do filho, ela é destaque nos palcos da vida com seu papel de mãe. Em entrevista à CARAS Brasil, ela abre sua intimidade e confessa sobre a educação do herdeiro: "Responsabilidade, preocupação e boleto".

A atriz é mãe de Davi, de 19 anos, fruto de seu relacionamento com o músico Fabio Mondego. O jovem tem esclerose tuberosa, epilepsia e também foi diagnosticado com autismo. A síndrome é uma doença rara, ainda pouco conhecida e com um diagnóstico difícil; confira o bate-papo completo com Bel!

