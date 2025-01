Beca Milano afirma: 'União entre ciência e criatividade moldou meu trabalho'

Saiba mais sobre a trajetória de Beca Milano, a confeiteira que conquistou o público com seus bolos incríveis. Ela é formada em Farmácia e Bioquímica e se tornou um exemplo de mulher empreendedora

A confeiteira e empresária Beca Milano construiu uma carreira sólida e de sucesso no ramo da gastronomia e conquistou o sucesso ao brilhar em programas de TV, como Bake Off Brasil e Fábrica de Casamentos, ambos no SBT, por vários anos. Agora, longe da telinha, ela conversou com a CARAS Brasil sobre sua trajetória e contou várias curiosidades sobre sua vida profissional e pessoal. Por exemplo, você sabia que Beca Milano é formada em Farmácia e Bioquímica? Confira mais detalhes ao longo da entrevista abaixo:

A paixão pela confeitaria

Beca Milano adora o ambiente da cozinha desde a infância e a paixão pela confeitaria só cresceu ao longo dos anos. "Desde pequena, a cozinha sempre foi o meu lugar favorito na casa. Cozinhar com minha mãe, minha avó e minha madrinha era algo mágico, e foi nesse ambiente que nasceu minha paixão pela confeitaria. Lembro que meu primeiro bolo foi para o meu aniversário de oito anos, e esse momento marcou o início de um amor que só cresceu ao longo dos anos. Sempre fui fascinada pela confeitaria como uma forma de arte, onde é possível criar algo que desperte emoção e conecte as pessoas", afirmou ela.

Um toque de ciência

A confeiteira teve a sua primeira formação profissional no curso de Farmácia e Bioquímica e até chegou a trabalhar em um laboratório. Inclusive, foi o salário deste emprego que financiou seu primeiro trabalho como confeiteira profissional. "Minha formação em Farmácia e Bioquímica desempenha um papel fundamental na minha trajetória como confeiteira. Ela me proporciona uma base sólida para compreender as reações químicas que ocorrem durante o preparo dos doces, permitindo criar receitas equilibradas, seguras e tecnicamente aprimoradas. Escolhi cursar Farmácia porque tinha o sonho de trabalhar com alimentos e, na época, as opções de cursos específicos em gastronomia e confeitaria eram muito limitadas ", afirmou ela.

E completou: "Como farmacêutica, trabalhei em laboratório e foi com esse emprego que consegui financiar minha formação em Confeitaria e Panificação. Paralelamente, mergulhei no universo da confeitaria por meio de cursos especializados e estágio, além de atender encomendas em casa. Esse período foi marcado por muito aprendizado, dedicação e sacrifício, mas também pela realização de transformar a paixão que sempre esteve no meu coração em uma carreira profissional. Essa união entre ciência e criatividade moldou minha visão e meu trabalho na confeitaria, sendo a base do que construí até hoje ".

O lado empreendedora

Mas não pense que ela fica apenas na cozinha. A estrela também se tornou empreendedora e empresária de sucesso para construir o seu nome no mundo da confeitaria. "O lado empresária apareceu naturalmente, à medida que percebi o potencial de transformar essa paixão em algo maior, alcançando mais pessoas com meu trabalho. Para equilibrar esses dois lados, procuro ser organizada e contar com uma equipe alinhada com meus valores e objetivos. Saber delegar e priorizar tarefas é essencial para manter o foco tanto na criação quanto na gestão, permitindo que cada área receba a atenção necessária", afirmou.

Beca Milano - Foto: @pingunoi

Chegada da TV na vida profissional de Beca Milano

Beca Milano ficou nacionalmente conhecida por seu trabalho nos programas Bake Off Brasil e Fábrica de Casamentos, nos quais fazia bolos luxuosos e até gigantes. "Quando ainda morava no Paraná, já participava de programas locais apresentando meu trabalho como confeiteira. Na época, eu trabalhava como confeiteira no Restaurante Manu, um espaço premiado e amplamente reconhecido. Foi nesse período que recebi o convite para participar do teste do piloto de Fábrica de Casamentos. O programa era apenas um projeto inicial, e ninguém sabia se realmente seria produzido. Quando recebi a notícia de que havia sido escolhida para o elenco, foi um momento de imensa alegria e realização pessoal e profissional", afirmou ela.

E continuou sobre sua história com a televisão. "No ano seguinte, fui chamada para fazer o teste do Bake Off Brasil, junto com outros 15 profissionais. Eu já era fã do programa, e admirá-lo só aumentava a emoção de participar do processo. Ser aprovada e me tornar jurada foi um marco na minha trajetória. Fiquei sete anos no programa. Esses projetos trouxeram desafios e responsabilidades imensos, mas também uma satisfação sem medidas. Ter a oportunidade de compartilhar meu conhecimento, inspirar pessoas e levar a confeitaria para tantos lares brasileiros foi uma experiência transformadora e extremamente gratificante".

O período na TV trouxe muitos aprendizados para a vida dela. "O período na TV teve um impacto enorme na minha carreira, abrindo muitas portas e me proporcionando uma visibilidade que ampliou meu alcance como confeiteira. A oportunidade de levar a confeitaria a um público tão amplo e inspirar pessoas em todo o Brasil é algo que encaro como uma missão. É extremamente gratificante ver o setor crescer e saber que, de alguma forma, meu trabalho contribuiu para isso. Por outro lado, a rotina intensa exige muito foco e dedicação, e isso não mudou até hoje. Durante as gravações, eu me dedicava integralmente aos projetos, e muitas vezes precisava virar noites para dar conta de tudo. Ainda hoje, com uma agenda cheia e diversos compromissos, há momentos em que administrar o tempo é desafiador", relembrou.

Porém, o contrato de Beca Milano com as emissoras de TV chegou ao fim em 2024, mas ela não descarta um retorno no futuro. "Por uma escolha do SBT e Discovery, houve uma renovação do elenco para a décima edição do Bake Off Brasil e por isso a minha saída do projeto. Neste período longe da TV, estou focando em novos projetos, como minha presença digital, meu livro, minha linha de produtos e meu evento autoral, o Beca Bake. Tenho muito carinho pela TV, e sempre digo que não fecho portas. Se surgir um projeto que me encante e esteja alinhado com meus objetivos, certamente considerarei", afirmou.

Os projetos atuais

Hoje em dia, Beca Milano tem uma forte presença na internet. Ela possui suas redes sociais sempre atualizadas com dicas imperdíveis no ramo da confeitaria e também idealizou o Beca Bake, no qual incentiva o crescimento do cenário gastronômico e da confeitaria no Brasil.

"A internet é um canal maravilhoso para me conectar com meu público de maneira mais próxima , a cada dia que passa, as mídias digitais ganham mais relevância. Eu participo de todo o processo criativo, pois gosto de que o conteúdo tenha a minha identidade. Claro que conto com uma equipe incrível, mas faço questão de opinar e estar presente em tudo. O público adora receitas práticas, dicas criativas e inspirações para ocasiões especiais. Adoro surpreendê-los", comentou.

Inclusive, ela fala com orgulho do seu projeto Beca Bake. "É um evento autoral que representa muito mais do que um simples encontro: é uma verdadeira imersão no universo da confeitaria. A primeira edição foi realizada em Curitiba, minha cidade natal. Já a segunda edição aconteceu na Áudio, em São Paulo, e reuniu mais de 700 pessoas. O evento oferece um dia repleto de conhecimento, com palestras inspiradoras, aulas-show e um empolgante concurso de bolos. O objetivo do Beca Bake é valorizar a confeitaria, capacitar profissionais, incentivar o empreendedorismo e promover networking, destacando tendências e compartilhando dicas essenciais. Tenho muito orgulho deste projeto e traremos novidades para 2025", contou.

Além disso, a profissional tem mais sonhos para aumentar ainda mais o seu caminho de atuação como empresária. "Tenho o sonho de criar um projeto social dedicado à formação de novos confeiteiros. Quero oferecer capacitação e oportunidades para pessoas que desejam transformar suas vidas por meio da confeitaria, ajudando a desenvolver talentos, gerar renda e realizar sonhos. Acredito no poder da confeitaria como uma ferramenta de transformação e conexão, e esse projeto é uma forma de retribuir tudo o que essa profissão já me proporcionou", afirmou.

Inspiração para outras mulheres

Ao olhar para trás, Beca Milano só tem o que comemorar com as conquistas profissionais e pessoais. "Minha trajetória foi construída com muito trabalho, dedicação e resiliência, e acredito que ainda há muito a realizar. Trabalho diariamente para que nosso setor seja cada vez mais valorizado e respeitado, buscando elevar a confeitaria brasileira a um patamar de destaque internacional, como vemos em países como Espanha, França, Portugal, Alemanha, Itália e Inglaterra. Um dos momentos mais desafiadores foi equilibrar a transição de carreira, dividindo meu tempo entre encomendas, o trabalho em um restaurante e a profissão de farmacêutica. Apesar da rotina exaustiva, essa fase foi fundamental para meu aprendizado e crescimento pessoal. Sem dúvidas, minha estreia na TV foi um dos momentos mais mágicos e transformadores da minha trajetória. Foi a oportunidade de levar a confeitaria para milhões de pessoas e de inspirar outros profissionais, algo que nunca imaginei quando comecei minha jornada", contou.

Tanto que ela sente orgulho de ser uma inspiração para as mulheres. "Considero uma honra poder inspirar tantas mulheres. Acredito que minha determinação, resiliência e paixão pelo que faço são características que mais tocam as pessoas, especialmente porque muitas se identificam com a minha trajetória, marcada por desafios e superações. Não vejo isso como um peso, mas como uma missão: mostrar que, com dedicação, é possível transformar sonhos em realidade. Essa troca é muito especial, porque enquanto inspiro, também sou inspirada por elas a buscar sempre o meu melhor. É um ciclo motivador e muito gratificante", refletiu.

Um pouco de vida pessoal

Para quem não sabe, Beca Milano é casada com o diretor Fernando Pelégio. "Conheci o Fernando no ambiente de trabalho, e um amigo em comum foi nosso cupido. Fernando desde o início me encantou com sua gentileza e coração grandioso. É uma pessoa de caráter ímpar. Enxergo verdade em seu olhar e no seu coração. Nosso relacionamento é baseado na cumplicidade e no companheirismo. Um dos momentos mais especiais do nosso dia é o café da manhã, que sempre fazemos juntos, não importa a agenda. Aprendi que a base de um casamento feliz está no respeito mútuo e no apoio incondicional", afirmou.

Os dois ainda não tiveram filhos juntos, mas ela não descarta a possibilidade de aumentar a família no futuro. "Ainda não tenho planos de ser mãe, mas é algo que está no meu coração. Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Neste momento estou vivendo o amor e a felicidade de ser titia da Maria Clara", comentou.

Quando não está trabalhando, Beca Milano tem uma rotina focada em seu bem-estar. "Amo estar com minha família, viajar, testar novas receitas e relaxar assistindo séries que me inspiram. Esses momentos são preciosos para recarregar as energias", afirmou ela, que equilibra o seu dia a dia para cuidar de si. "Minha rotina é bem intensa, mas organizada. Divido meu tempo entre a criação de conteúdo, o desenvolvimento de produtos, gravações, reuniões e, claro, a cozinha, que é meu refúgio criativo. Cuido da minha alimentação e priorizo o equilíbrio, mas ainda estou trabalhando para incluir atividades físicas na rotina. Bebo bastante água e sigo uma rotina de cuidados com a pele e cabelos", afirmou.