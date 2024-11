Beatriz Souza sonha com a maternidade: ‘Depois das Olimpíadas, nosso foco’

Em entrevista à Revista CARAS, Beatriz Souza fala sobre sonho de ser mãe e casamento

Beatriz Souza (26) tem planos maiores após os Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos. Casada com Daniel Souza (24), a judoca medalha de ouro nas Olímpiadas de Paris 2024 pretende focar no sonho de ser mãe, o que vai completar a felicidade da família.

Em entrevista à Revista CARAS, ela afirma que tudo está sendo planejado sem sofrer pressão externa da sociedade sobre o tema. "Sim! Esse é um dos nossos grandes sonhos. Depois das Olimpíadas de Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028, este será o nosso foco."

Mas engana-se que ela está deixando de lado os preparativos para encarar novos adversários e lutar pelo bicampeonato olímpico. A atleta brasileira é determinada e focada em seus objetivos e conta com a organização para não deixar nenhuma área da vida sem a devida atenção.

Com um casamento estruturado, ela revela segredo para manter a união saudável. "Acho que todo casal precisa de um certo equilíbrio. Entre nós, ele é o brincalhão e eu sou a brava. Além disso, o Daniel é muito parceiro, me apoia em tudo. Somos um conjunto", diz.

Antes mesmo de sonhar em ser uma potência olímpica para o Brasil, Beatriz já demonstrava ter personalidade forte. Foi quando o pai a levou em um treino de judô pela primeira vez que tudo mudou completamente. Desde então, ela não parou mais e chegou no lugar mais alto e desejado do pódio em uma competição internacional.

"Eu era uma criança terrível. Já tinha feito todo tipo de atividade para gastar energia, mas eu não me identificava. Até que, um dia, meu pai me levou para assistir a um treino de judô e eu me apaixonei de imediato. Mal sabia eu que isso mudaria toda a minha vida", conta ela, que tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BEATRIZ SOUZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Souza (@_beatrizsouzaar)

Leia também:Sabrina Sato perde o bebê que esperava com Nicolas Prattes, diz hospital