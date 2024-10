Beatriz Reis revela previsão que recebeu: 'Chorei muito com tudo'

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis dá detalhes de previsão que recebeu antes de entrar no BBB 24 e reforça a importância de sua fé

Foi em janeiro deste ano que Beatriz Reis (24) deixou o Brás, bairro da zona leste de São Paulo, para se tornar nacionalmente conhecida com sua participação no BBB 24. Em entrevista à TV CARAS, a influenciadora revela que havia recebido uma previsão sobre a virada de chave em sua vida e reforça que a fé a manteve firme no propósito de realizar seu sonho de ser famosa.

"No Brás, teve uma mulher que me revelou [que meu sonho seria realidade]. Eu estava no final do processo seletivo do BBB, e ela nem me conhecia e me falou: 'Deus mandou te falar que janeiro é o seu mês'. Fico arrepiada até de lembrar, chorei muito com tudo o que ela estava me falando", começa Beatriz Reis .

"Eu já tinha batido na trave do Big Brother duas vezes, antes do Brás. E aí essa mulher falou: 'Você tinha que vir para o Brás, e há um motivo para você falar Brasil'", continua ela, que já falava seu bordão nos vídeos que fazia a trabalho no bairro. "O pessoal do Brás me conhecia por Bia Brasil. Ela dizia que eu tinha uma ligação com a palavra Brasil. E realmente, eu entrei [no BBB] e aconteceu."

Beatriz diz que, antes de entrar no reality global, já sonhava em estar na televisão, porém, através de filmes e novelas. Atualmente, ela entende os sinais que recebia e afirma que tudo aconteceu da melhor maneira possível. "Deus me falou em revelação e me deu vários sinais que eu entraria no Big Brother. E deu muito certo."

Ela, que se prepara para viver sua primeira vilã em uma produção, recorda que sonhava constantemente que pesquisava seu nome na internet e encontrava diversas notícias, assim como quando se pesquisa nomes de celebridades. Hoje, ela celebra que isso tenha se tornado real.

"Eu tenho muita fé, não sou batizada, mas tenho muita fé em Deus. Peço, clamo e tenho muita fé. Já tiveram várias situações que eu sentia que nasci para isso. Eu coloco meu nome no Google e nem acredito que meu sonho se realizou", finaliza.

