Beatriz Reis rompe o silêncio sobre papel em Vale Tudo: 'Estou pronta'

Em entrevista à TV CARAS, Beatriz Reis também relembra sua participação em Família é Tudo como a personagem Selminha Veneno

Beatriz Reis (24), a Bia do Brás do BBB 24, se tornou assunto nesta quinta-feira, 10, ao anunciar que fará sua primeira vilã. Apesar de fazer suspense sobre em qual produção estará, muitos internautas suspeitam que ela pode fazer parte do elenco do remake de Vale Tudo. Em entrevista à TV CARAS, a artista rompeu o silêncio.

"Por enquanto é uma fic [ficção], mas se surgir alguma coisa estou pronta", afirmou Beatriz Reis . "Estou amando isso [os rumores], jogou para o universo, Deus escutou, pegou e aconteceu. Continuem falando. Selminha saiu, já pode vir a próxima, darei meu nome e sobrenome."

Após deixar o BBB, Beatriz foi convidada pelo autor Daniel Ortiz (52) para fazer uma participação em Família é Tudo, trama que ocupava a faixa das 19h na Globo. Atriz formada, ela aceitou o desafio e recebeu diversos elogios na web e nos bastidores.

"Foi muito impactante. Quando eu saí do BBB, eu e Daniel Ortiz começamos a trocar mensagens. Ele foi muito carinhoso, generoso demais. Ele falou que me colocaria em uma coisa bem legal", recorda ela, que revela ainda conversar com o autor.

"Muita gente pensa que eu só sei falar: 'Brasil do Brasil', mas eu sou muito mais que isso. Sou atriz, estudei muitos anos, tenho DRT. Eu amo meu bordão, mas sou muito além. Contratei um preparador de elenco, uma fonoaudióloga, me preparando para a personagem", acrescenta sobre a preparação.

Para ela, ainda é difícil acreditar tudo o que já conquistou desde que deixou a casa mais vigiada do Brasil. "Em quatro meses foi novela, quadro em programa ao vivo, apresentei o Rock in Rio, já estou gravando o quinto comercial para a televisão. Parece que já vivi um ano."

