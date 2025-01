Bárbara Evans mostra teste de gravidez: 'Pirando'

Em suas redes sociais, Bárbara Evans mostrou a foto de um teste de gravidez. A modelo já é mãe de três filhos, será que vem mais um por aí?

Em suas redes sociais, Bárbara Evans sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 17, a modelo publicou em seu Instagram Stories a foto de um teste de gravidez. "Eu pirando novamente", escreveu ela.

Casada com Gustavo Theodoro, Bárbara já é mãe de Ayla, de dois anos, e dos gêmeos Álvaro e Antonio, de um ano. E por enquanto parece que não vem mais nenhum bebê para completar a família, já que o teste deu negativo.

Afastamento

O conflito entre Bárbara Evans e a mãe, Monique Evans, ganhou um novo capítulo. Após a apresentadora revelar à coluna Play, do jornal O Globo, que o motivo da relação estremecida foi causada pela ausência da filha no aniversário de 90 anos da avó, a modelo rompeu o silêncio mais uma vez e rebateu a declaração.

Em entrevista ao portal LeoDias, Bárbara Evans afirmou que o conflito entre as duas se iniciou após um pedido para que ela arcasse com o plano de saúde de Monique. De acordo com a modelo e influenciadora, Cacá Werneck, esposa de sua mãe, foi quem sugeriu que os custos fossem divididos.

Bárbara ainda explicou que, após a conversa, ainda chegou a avaliar a possibilidade com seu irmão. No entanto, os dois decidiram não seguir com a ideia. "Juntos chegamos a conclusão, que ela tem as rendas dela, tem uma esposa que tem um trabalho e que as duas precisam ter uma vida de casal, assim como eu e meu marido", declarou.

"Se fosse uma coisa que ela não tivesse de onde tirar, obviamente nós ajudaríamos. Não é por questões de valores, de poder ou não poder. E sim de organização. Tomamos essa decisão em conjunto. Eu e meu irmão. Não preciso ficar justificando, mas minha mãe tem bens. E eu tenho uma família, trabalho muito para ajudar com tudo aqui na minha casa. A partir daí ela já parou de falar comigo", completou.

Em seguida, Bárbara Evans contou que a situação se intensificou com o aniversário da avó. Segundo ela, embora quisesse muito ter comemorado a data especial em família, uma viagem que a primogênita, Ayla, havia ganhado, acabou conflitando com a data da festa.

A filha de Monique Evans ainda ressaltou que não pretende falar novamente sobre o assunto. "Não quero entrar em mais detalhes, porque foi bem pesado tudo. Então depois de muita conversa, resolvemos nos afastar. A vida continua! Espero do fundo do coração que essa história pare por aqui", finalizou a modelo.

Leia também: Monique Evans se pronuncia após Bárbara Evans expor afastamento