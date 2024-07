Bárbara Borges lamenta morte do sogro, pai de Iran Malfitano

Namorada de Iran Malfitano, a atriz Bárbara Borges prestou uma homenagem emocionante ao sogro, falecido na madrugada de quinta-feira, 25

A atriz Bárbara Borges usou as redes sociais para publicar uma homenagem ao sogro, o médico oftalmologista Iran Malfi. Pai de Iran Malfitano, ele faleceu aos 78 anos na madrugada desta quinta-feira, 25. A causa da morte não foi revelada pela família.

Em seus stories no Instagram, a campeã de 'A Fazenda 14', da Record TV, reuniu algumas fotos especiais ao lado do sogro e agradeceu por todos os momentos alegres que compartilharam juntos em família.

"Grata por ter vivido momentos tão felizes com o Iranzão, por ter sido acolhida com tanto amor por ele e a família Malfitano. Meus sentimentos e estou com vocês. Descanse em paz, meu sogro", escreveu Bárbara, mencionando o namorado e os demais familiares.

Mais cedo, Iran Malfitano também prestou uma homenagem emocionante ao pai nas redes sociais com uma reflexão de Chico Buarque: "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, somos estamos!". O velório e sepultamento acontece ainda nesta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras, no Espírito Santo.

Vale lembrar que Bárbara Borges e Iran viajaram nos últimos dias para o ES. A atriz, inclusive, não participou da gravação do programa 'Altas Horas', da TV Globo, ocorrido na terça-feira, 23, por conta da viagem.

"Hoje eu iria para São Paulo participar do programa Altas Horas para o Doc Paquitas, mas o momento muito delicado e difícil que meu amor, meu companheiro, e sua família estão vivendo me fizeram vir para Vitória e estar aqui ao lado deles. A todos os fãs que me acompanham desde o meu primeiro sonho realizado: ser Paquita, meu carinho, meu amor sempre. Mas meu coração precisava estar aqui", declarou ela, na ocasião.

Bárbara Borges lamenta morte do sogro

