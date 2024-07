Iran Malfi, pai do ator Iran Malfitano, morre aos 78 anos

A família do ator Iran Malfitano está de luto. O pai dele, Iran Malfi, morreu na madrugada desta quinta-feira, 25, aos 78 anos

A família do ator Iran Malfitano Arantes Filho está de luto. O pai dele, Iran Malfitano Arantes, mais conhecido como Iran Malfi, morreu na madrugada desta quinta-feira, 25, aos 78 anos. A notícia do falecimento foi confirmada pelo artista nos stories do Instagram. A causa da morte não foi revelada.

“É com muito pesar que comunico o falecimento do meu amado pai, Iram Malfi”, escreveu ele, que comunicou que o velório e sepultamento acontece ainda na manhã desta quinta-feira, no Cemitério Jardim da Paz de Laranjeiras, no Espírito Santo.

Horas depois, ele compartilhou uma reflexão: "Tudo é vário, temporário, efêmero. Nunca somos, somos estamos!', de Chico Buarque. Iran Malfi era médico oftalmologista. Além do ator, ele tinha outras duas filhas, Thaiza e Luiza, e era casado com Cecilia. Com informações do portal Metrópoles.

