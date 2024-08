Ator que contracenou com Ana Paula Arósio comenta reclusão: 'Público perde'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Bruno Padilha comenta decisão de Ana Paula Arósio e relembra como a atriz se portava nos bastidores da TV

Há quase 15 anos longe das novelas, Ana Paula Arósio (49) fez uma rara aparição em público e causou o maior alvoroço nas redes sociais. Logo depois, foi revelado que o "retorno" estava relacionado a uma campanha publicitária. Ver o rosto da artista novamente deixou muitos fãs saudosos, que relembraram papeis marcantes da atriz na televisão. Entre os trabalhos, estão a novela Páginas da Vida (2006) e a série Na Forma da Lei (2010), ambas da TV Globo. O ator Bruno Padilha (50), que atuou nestes mesmos projetos, relembra como Ana Paula era nos bastidores da TV e comenta reclusão: "Público perde".

Padilha revela que a atriz sempre foi uma profissional disciplinada e excelente colega. “Ana Paula sempre foi um ícone da dramaturgia nacional e sempre foi uma profissional extremamente disciplinada, que me pareceu uma excelente colega de camarim, disponível para bater texto e tudo. Elegantíssima, discreta, porém super, supergenerosa. Ela tem qualidades muito especiais, além do talento natural e da beleza. Ana Paula é um conjunto de grandes qualidades”, destaca.

Assistir a eterna Hilda Furacão em cena faz falta para muita gente, mas Padilha pondera: “Concordo, o público perde, mas acho que, sobretudo, existe a vida pessoal e as escolhas pessoais das pessoas. E isso há de ser respeitado antes de qualquer coisa. Apesar de atriz, uma pessoa pública das artes, existe uma vida particular, existem desejos, momentos, uma construção de vida. Tenho muitos colegas que não participam mais, não estão mais no ar, mas são pessoas felizes, pessoas normais, pessoas que estão vivendo suas vidas. É uma pena, é uma pena mesmo, o público perde, mas acho que há de ser respeitado, antes de tudo, a escolha de cada um”.

CARREIRA E ATUAL MOMENTO

Com 32 anos de carreira, Bruno Padilha tem uma carreira brilhante. Além de Páginas da Vida, ele atuou em telenovelas e especiais da Globo, Record, Manchete e TV Bandeirantes, como Confissões de Adolescente, A vida como ela é, Malhação Múltipla Escolha, Anjo Mau, Mulheres Apaixonadas e Os Dez Mandamentos.

Participou de séries, além de Na Forma da Lei, como Arcanjo Renegado, Sob Pressão, Aruanas, Labirinto, Cilada e Fora de Controle. No cinema participou dos longas Meu Nome não é Johnny, A Partilha, Elvis e Madonna, O Vestido, Canastra Suja e Chocante. Já no teatro, integrou o elenco de 26 espetáculos, entre eles Sonho de uma noite de verão, Romeu e Isolda, Esplêndidos e O Jovem Torless.

Seu último trabalho na TV foi na novela Vai na Fé, no ano passado. Atualmente, ele tem duas séries para estrear e um filme. “Uma das séries se chama Matches, da HBO Max, dirigida pela Manu Fontes e pela Anita Barbosa. E faço uma participação também numa série da Bruna Marquezine, que se chama O Amor da Minha Vida, dirigida pelo Renê Sampaio”, conta Padilha.

“O filme, da Conspiração Filmes, eu contraceno com a Fernanda Montenegro. Foi uma coroação particular, acho que os sonhos de qualquer ator, qualquer artista é justamente poder estar diante dos gigantes, poder trocar com eles, jogar no mesmo campo. E foi incrível esse processo porque ela me chamou pra ensaiar na casa dela, enfim. Era casa de vó mesmo, tinha biscoitinho amanteigado, cafezinho, fui todo arrumado e ela estava supertranquila em casa. Foi uma tarde maravilhosa, inesquecível. Depois tivemos leituras de texto e também finalmente tivemos o dia do nosso encontro em cena, que foi fantástico. Chama Dona Vitória, dirigida pelo Andrucha Waddington”, finaliza o ator.