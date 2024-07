Atentado contra Donald Trump: Vídeo mostra novo ângulo do ataque

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump foi vítima de atentado em evento político; veja vídeo do ataque por novo ângulo

Ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump sofreu um atentado no último final de semana durante um evento político em Butler, na Pensilvânia. Na ocasião, ele foi atingido de raspão por um tiro na orelha e rapidamente foi socorrido por uma equipe de segurança que estava no local.

Agora, um vídeo mostrando um novo ângulo do atentado passou a circular nas redes sociais. A filmagem, realizada por um espectador, mostra o exato momento em que o político sofre o ataque. No registro, é possível perceber que Trump interrompe o discurso assim que ouve som de tiros.

Ainda na segunda-feira, 15, o ex-presidente dos Estados Unidos falou pela primeira vez após o ocorrido. Em entrevista aos jornais The Washington Examiner e New York Post, Donald Trump desabafou a respeito do atentado.

"É uma experiência muito surreal, e você nunca sabe o que vai fazer até que uma coisa dessas aconteça. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto. O médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso, ele chamou de milagre", declarou ele, na ocasião.

Vale lembrar que duas pessoas morreram, sendo uma delas o autor do disparo, identificado como Thomas Matthew Crooks. O jovem, de apenas de 20 anos, residia no subúrbio de Bethel Park, na Pensilvânia. Ele foi baleado e morto pelo Serviço Secreto segundos após atirar contra Trump.

Confira o novo vídeo do atentado contra Donald Trump:

Vídeo revela novo ângulo do atentado a Donald Trump em Butler, Pennsylvania pic.twitter.com/C2bBpyQLgt — Agostinho Neves (@NevesAgostinho) July 15, 2024

O atentado contra Donald Trump

Neste último sábado, 13, Donald Trump foi retirado às pressas de um comício após uma suposta tentativa de assassinato em Butler, na Pensilvânia. Durante seu discurso de campanha para reeleição, o ex-presidente dos Estados Unidos precisou sair correndo quando tiros foram ouvidos. Posteriormente, ele foi visto sangrando e sua equipe atualizou seu estado.

Em busca da reeleição, Trump realizava mais um de seus discursos ao lado de seus apoiadores quando os barulhos foram ouvidos. Logo em seguida, o ex-presidente foi atingido por algo próximo ao rosto e colocou a mão na orelha assustado. Agentes do Serviço Secreto o cercaram e tentaram protegê-lo dos tiros, enquanto evacuavam o local. O momento foi transmitido em uma live em suas redes sociais.

Logo após o ocorrido, Trump foi visto sendo retirado do local com sangue no rosto, próximo à orelha, onde ele colocou a mão. Ele também levantou o punho e disse ‘lute’ enquanto saía. Conforme relatado pelo porta-voz do ex-presidente, Steven Cheung, ele foi examinado em um centro médico.

Vale lembrar que Trump foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021. Agora, Donald Trump tenta se reeleger em uma disputa contra o atual presidente, Joe Biden.