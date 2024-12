Key Alves fala sobre vontade de engravidar do namorado: ‘Não vejo a hora’

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está em um relacionamento com o sertanejo Bruno Rosa, de 29, e contou que tem planos de aumentar a família

A jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está em um relacionamento com o sertanejo Bruno Rosa e contou que tem planos de aumentar a família. A jogadora de vôlei, que atualmente namora à distância devido ao seu contrato com um time dos Estados Unidos, falou sobre os planos para o futuro com o cantor.

Em seu perfil no Tik Tok, ela compartilhou um vídeo romântico e se declarou a Bruno na legenda. "Você é tudo para mim. Não vejo a hora de ter um filho com o mesmo rostinho que o seu", disse ela. Na publicação, os dois aparecem abraçados. "Você não é apenas meu namorado, você é a minha casa, é onde a paz me adota, é onde posso encontrar conforto", dizia o áudio usado pela atleta.

Como o casal lida com a distância?

Vale lembrar que Key Alves está passando uma temporada em Houston, nos Estados Unidos, para jogar uma temporada de vôlei profissional no país. Com isso, ela precisa encarar uma distância geográfica do namorado e contou como tem sido os dias longe do amado.

Durante uma interação com os seguidores no Instagram, ela foi questionada sobre o fuso horário para conseguir namorar. "Todo mundo sabe que o Bruno ficou, estou namorando à distância com ele. O fuso horário, graças a Deus, aqui são 3 horas a menos", disse.

"Quando ele acabar os shows dele, às 3h da manhã mais ou menos, aqui ainda vai ser meia-noite, então consigo falar com ele. Namorar só a distância agora mesmo, mas o fuso para isso está tranquilo. A gente está conseguindo se falar todo dia por vídeo e está sendo muito legal", completou a ex-BBB.

Leia também: Key Alves desabafa após ser alvo de golpistas: 'Vou ficar sozinha'