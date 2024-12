Milton Nascimento conta o que gosta de fazer na aposentadoria: 'Saudade'

Um dos grandes gênios da música brasileira, o cantor Milton Nascimento fez uma nova aparição nesta quarta-feira, 11. Veja o que ele disse!

Um dos grandes gênios da música brasileira, o cantor Milton Nascimentofez uma nova aparição nesta quarta-feira, 11. Em um vídeo compartilhado em sua conta no Instagram, o artista falou sobre sua aposentadoria e contou como tem aproveitado o tempo longe dos palcos.

"Das coisas que eu tenho mais gostado na minha aposentadoria é assistir aos meus vídeos antigos. Dá muita saudade, muita mesmo", disse ele. No vídeo, a pessoa que está gravando pergunta se o artista quer fazer um show para matar a saudade, mas o cantor mineiro é categórico: "Não! Tenho certeza, não quero". Na legenda, escreveu: "Relatos de um aposentado convicto".

Nos comentários, mensagens de carinho. "O aposentado mais feliz e realizado do mundo! Eu amo tanto te ver curtindo a vida com qualidade, Bituca! Aproveite muito a aposentadoria!", escreveu uma. "Contribuiu demais com a música do mundo e agora curtindo a vida lembrando do bem que fez para todos nós. Deus te abençoe", disse outra. "Eu queria muito ver um show do mestre, mas a aposentadoria dele é mais que merecida", escreveu um terceiro.

Vale lembrar que Milton está longe dos palcos desde o dia 13 de novembro de 2022, quando fez o seu último show com a turnê "A Última Sessão de Música", que contou com 35 apresentações no Brasil, Estados Unidos e em países da Europa.

Milton Nascimento emociona internautas com apresentação especial para rádio dos EUA

Em agosto, Milton Nascimento deixou os fãs emocionados ao fazer uma participação especial na Tiny Desk, série de apresentações musicais produzido pela NPR, uma rádio pública dos Estados Unidos. O programa é conhecido por receber grandes nomes da música internacional para performances marcantes desde 2008.

Na atração, os artistas se dirigem aos estúdios da rádio em Washington. No entanto, eles fazem exceções e visitam a casa de alguns músicos especiais, como foi o caso de Milton. O cantor brasileiro se apresentou ao lado da amiga e colaboradora, Esperanza Spalding, na mais recente edição da série. Veja como foi!

