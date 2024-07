Astrólogos fazem previsões das Olimpíadas 2024: Brasil, desafios, favoritos

As Previsões para as Olimpíadas de 2024 indicam um evento inesquecível, marcado por intensas competições e desafios astrológicos

As Olimpíadas de 2024 estão cada dia mais perto de nós, e a expectativa para esse evento grandioso cresce cada vez mais. Paris promete realizar uma das edições mais memoráveis da história, mas será que o universo está a favor? Veja as previsões para as Olimpíadas 2024.

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2024 acontece no dia 26 de julho no Stade de France, marcando o início oficial dos jogos. As astrólogas Vanessa Tuleski e Nai Tomayno deram detalhes do desenrolar do grande evento.

Segundo os astros, a capital francesa passará por alguns dias tensos dentro e fora dos estádios. A Lua Cheia de julho ocorreu no último domingo, mas como tudo que acontece durante o fenômeno repercute por duas semanas, até a próxima Lua Nova, a energia dela fica marcada no início das Olimpíadas.

Esta Lua Cheia ocorreu com o Sol em Câncer oposto (aspecto tenso) à Lua em Capricórnio, que está conjunta a Plutão em Aquário. Essa combinação astrológica indica tensões e chance de problemas de segurança, potencialmente envolvendo radicalismos. Então, fiquemos atentos a isso nos 10 primeiros dias das Olimpíadas 2024.

Quando temos aspectos difíceis de Plutão, existe tendência a disputas desleais, como lesões intencionais ou atos para desestabilizar emocionalmente os adversários. Além disso, fora de campo, pista, piscina ou quadra, existe um alerta para o risco de atentados e manifestações violentas.

Já no esporte, poderemos ver figuras brilhantes enfrentando desafios, perdas ou eliminações precoces. Isso porque desde o dia 22 de julho estamos com o Sol já em Leão, que segue oposto a Plutão em Aquário.

Esse é um aspecto de tensão que sugere que mesmo os favoritos poderão enfrentar dificuldades e tensões emocionais. A oposição entre o Sol e Plutão, caindo no eixo das Casas 6 e 12 do mapa astral que muitos astrólogos usam para a Independência do Brasil, pode representar desafios significativos para os atletas brasileiros.

Para completar, vale lembrar que Júpiter está em Gêmeos desde o final de maio, o que traz um clima festivo e comunicativo. Mesmo com o Céu tenso, as Olimpíadas de Paris devem ter um ambiente alegre e de celebração, típico do Brasil — que também tem Júpiter em Gêmeos no seu mapa natal —, trazendo muito entretenimento.

Marte, também em Gêmeos, estará passando sobre a conjunção de Lua/Júpiter do mapa do Brasil, indicando uma participação muito ativa do nosso povo. Marte ainda potencializa os esportes geminianos, como tênis, remo e outros que envolvem braços e bolas, como vôlei, ou duplas, podendo trazer destaques nesses tipos de competições para o Brasil.