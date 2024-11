Astro do judô, Willian Lima confessa medo antes da paternidade: 'Uma história um pouco longa'

Destaque nas Olimpíadas de Paris, o judoca Willian Lima abre o coração ao falar de sua relação com o filho, o pequeno Dom

Destaque nas Olimpíadas de Paris, Willian Lima (24) conquistou a primeira medalha do Brasil durante a disputa. Para além das conquistas no esporte, o judoca também brilha na vida pessoal com seu desempenho como pai, mas o esportista confessa que tinha um pouco de medo de lidar com a paternidade.

Por conta de sua rotina intensa de treinos, Willian Lima revela que possuia um receito de perder muitos momentos ao lado do filho, por isso não deseja ter um herdeiro. Ele menciona que esse é um medo comum no meio do esportivo.

"É uma história um pouco longa, mas acho que todo atleta tem um pouco de medo de ser pai, porque igual eu mesmo, eu viajo mais de seis meses do ano fora do país. Me dá um pouco de medo de não estar presente, de não ver o primeiro passo. Tem relato de atleta que não viu o nascimento do filho, eu tinha medo de tudo isso, até conhecer minha esposa", revela Willian Lima em entrevista ao SportBuzz .

O judoca confessa que sua companheira foi tirando um pouco dessa apreensão: "Ela foi me dando muita segurança de várias coisas, foi mostrando o quão forte ela era. Ela me deu a mão e falou: 'cara, a gente vai fazer isso dar certo e vai realizar esse sonho'. Mesmo ela me dando todo apoio do mundo, eu ainda tinha muito medo, por conta disso. Eu queria estar ao lado dela em todos os momentos".

A ÚNICA COISA QUE IMPORTAVA

Logo após conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, Willian Lima protagonizou uma cena inesquecível: quebrou o protocolo e correu para colocar a medalha no pequeno Dom, seu filho de apenas 9 meses. Ele explica por que tomou essa atitude.

"Eu cheguei a ver uma cena muito bonita de um atleta saindo do pódio e entregando a medalha para o filho dele. Eu tinha uma mentalidade de falar: 'cara, eu quero curtir o meu filho quando eu estiver aposentado'. E eu pensei: 'Será que não vai ser muito mais gostoso eu viver isso com meu filho?' Ele ver o pai no auge da carreira", declara.

"Eu não tinha outra opção, [precisava] conquistar uma medalha olímpica e sair do pódio e entregar essa medalha para ele. Eu até quebrei ali um pouco protocolo e sai correndo para entregar a medalha para ele. Meu filho, naquele momento, era a única coisa que me importava", finaliza o atleta em entrevista ao SportBuzz.

