Alane Dias esclarece rumores de affair com José Loreto após aparições juntos

Em entrevista recente, a ex-BBB Alane Dias foi sincera ao comentar sobre os rumores de affair e 'flagras' com José Loreto: "Nunca tiveram amigo?"

Em entrevista recente ao Portal LeoDias, Alane Dias comentou os rumores sobre um possível romance com o ator José Loreto. A ex-BBB foi flagrada na garupa da scooter do ator carioca no último domingo, 26, o que aumentou as especulações de que poderia ser o "novo amor" de Loreto, que está solteiro desde 2023.

Questionada sobre o suposto affair, Alane rebateu de forma humorada: "Vocês nunca tiveram amigo, não? Nunca saíram com os amigos de vocês? É apenas uma amizade, só isso", garantiu ela, que estava presente no ensaio da Grande Rio, escola de samba na qual fará sua estreia no Carnaval 2025

Os rumores ganharam força depois que os dois foram vistos caminhando juntos pelos corredores de um shopping na Gávea, logo após assistirem à peça O Cravo e a Rosa. Vale destacar que Loreto segue sem assumir relacionamentos desde o término com Rafa Kalimann, em 2023, enquanto Alane teve um breve namoro com o empresário Lucas Silva, irmão do cantor Silva, em novembro.

Alane Dias rebate seguidor sobre colocar silicone nos seios

Em suas redes sociais, Alane Dias sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A ex-BBB recebeu um comentário de um seguidor afirmando que ela ficaria melhor se colocasse silicone nos seios. "Se essa mulher colocasse um silicone, ficaria espetacular", disse o internauta.

Em sua conta no Tik Tok, Alane fez questão de rebater o comentário e ressaltou que não pensa em fazer cirurgias plásticas por enquanto.

"É que eu não quero mesmo. Não quero. Aí eu estava acima do peso e falavam 'ah, mole, emagrece'. Aí eu emagreço e falam 'coloca sicilone'. Não vou, viu. Não adianta me mandar mensagem, 'ah faz uma lipo', não vou fazer. Hoje digo para vocês, não vai ter peito, não vai ter cirurgia plástica. Se eu mudar de ideia, mudei. Mas hoje não vai ter cirurgia plástica nesse corpo, não vai", garantiu.

