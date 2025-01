Aspen: o destino queridinho das famílias HNWI para arte, esporte e natureza

Esqui, marcas de luxo, cultura e paisagens deslumbrantes fazem de Aspen o hotspot das famílias mais sofisticadas e descoladas do mundo

Quando se fala em Aspen, a primeira imagem que vem à mente é a de pistas de esqui impecáveis, celebridades descendo as montanhas e um lifestyle que combina sofisticação, aventura e cultura. Mas a icônica estação de esqui no Colorado vai muito além do inverno e atrai famílias HNWI (High-Net-Worth Individuals) o ano todo, oferecendo uma combinação irresistível de natureza, arte, gastronomia estrelada e experiências exclusivas.

No coração das imponentes montanhas: Aspen Mountain, Snowmass, Aspen Highlands e Buttermilk, a Aspen Snowmass se firma como um dos destinos mais desejados para os amantes dos esportes de neve que viajam em família. Além das pistas lendárias, a cidade oferece passeios de snowmobile com paisagens cinematográficas, trilhas para caminhadas na neve, experiências de tubing para todas as idades, montanha russa em meio a neve e aventuras com raquetes de neve no Elk Camp. Não é à toa que personalidades, CEOs de grandes empresas e famílias de alto poder aquisitivo desembarcam por lá em busca de momentos inesquecíveis.

O charmoso centro de Aspen: luxo, arte e gastronomia de primeira linha

A cidade é um verdadeiro refúgio para quem valoriza o que há de melhor. Em suas ruas elegantes, encontram-se boutiques de luxo, galerias de arte contemporânea e uma cena gastronômica impecável. O centro histórico de Aspen é palco de exposições de arte de prestígio, festivais de música e eventos culturais que tornam a cidade vibrante o ano todo.

Para quem busca agito depois do pôr do sol, Aspen não decepciona. A cena noturna pulsa em bares e lounges badalados onde os mais animados se encontram. Estas são as famosas après-ski, festas após a prática de esqui, que acontecem nos rooftops ou nos restaurantes perto das pistas.

Relaxamento, bem-estar e experiências exclusivas

Além das aventuras na neve e da badalação, Aspen é também um refúgio para quem busca bem-estar e relaxamento. Os spas dos Hotéis 5 estrelas são verdadeiros oasis de tratamentos e desconexão com o mundo, e oferecem tratamentos premium, desde terapias rejuvenescedoras até sessões de yoga e meditação com vistas deslumbrantes para as montanhas.

Para os amantes da arte, o Aspen Art Museum é parada obrigatória, com exposições de artistas renomados e um café rooftop perfeito para um brunch sofisticado com vista para as montanhas nevadas.

Aspen ainda é o palco do X Games 2025: adrenalina e glamour no evento mais esperado do ano

Entre os dias 23 e 25 de janeiro de 2025, Aspen será novamente palco dos X Games, um dos eventos esportivos mais emocionantes do mundo. O espetáculo reúne a elite dos esportes radicais, com snowboarders e esquiadores disputando manobras de tirar o fôlego, além de festas e ativações exclusivas para quem quer viver o evento com todo o luxo que Aspen proporciona.

Seja para curtir a temporada de neve, explorar as belezas naturais no verão ou simplesmente aproveitar o lifestyle sofisticado que só Aspen oferece, este destino segue sendo o ponto de encontro das famílias mais estilosas e dos viajantes que buscam experiências inesquecíveis.

Para reservas feitas pelo site oficial, crianças esquiam de graça:

https://www.aspensnowmass.com/visit/packages-and-deals?utm_source=newsletter&ute_medium=banner&utm_campaign=LATAM