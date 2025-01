Após viajar com o namorado, Sandy é vista com Lucas Lima em Orlando

A cantora Sandy, de 41 anos, e o músico Lucas Lima, de 42, são pais de Theo, de 10 anos, e anunciaram o fim do relacionamento em setembro de 2023

A cantora Sandy, de 41 anos, foi vista ao lado do ex-marido, Lucas Lima, de 42, e do pai, o cantor sertanejo Xororó, de 67, em um dos parques da Disney em Orlando, nos Estados Unidos. A artista, que atendeu aos fãs no local, estava, anteriormente, em uma viagem com o namorado, o médico Pedro Andrade, em Guanacaste, na Costa Rica.

Confira, abaixo, o registro do momento:

Sandy não fez nenhuma publicação da viagem aos Estados Unidos, já Lucas compartilhou algumas fotos na Disney. Nos registros, o integrante da Família Lima aparece sozinho. "Pra chegar em Orlando vindo do Cairo foram 28 horas de conexões e um dos maiores contrastes culturais que eu já experienciei!", escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

E acrescentou: "Dias incríveis na Disney pra encerrar as férias mais longas e malucar que eu já tive na vida! Nada mal, dona 2025… nada mal", disse.

Confira, abaixo, o registro publicado no perfil de Lucas no Instagram:

Lucas acaba de voltar de uma viagem ao Egito com o filho Theo, de 10 anos, fruto do relacionamento com Sandy. O casal anunciou o fim do casamento em setembro de 2023 após 15 anos juntos. Na ocasião, eles disseram que continuariam amigos.

Viagem com o novo namorado

Antes de ir à Disney, Sandy esteve com Pedro na Costa Rica. Os casal passou a temporada hospedados no Nayara Springs, que conta com diárias que variam de R$ 5 mil a R$ 8 mil. Após a viagem, eles compartilharam diversas fotos por meio das redes sociais.

Apesar de não aparecerem juntos nos registros, internautas notaram a semelhança do local em que os dois estavam hospedados. Sandy mostrou suas visitas a lugares turísticos e famosos do país, como a cachoeira Fortuna Waterfall, a ponte suspensa do Místico Arenal Hanging Bridges e as trilhas de um vulcão na região de La Fortuna de San Carlos. Confira os registros!

