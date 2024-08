Após sofrer fake news sobre queda de avião, youtuber se casa com empresário

O youtuber digital Lucas Estevam, do canal Estevam pelo Mundo, se casou com o empresário Hugo Leopoldino nesta quinta-feira, 22

O youtuber Lucas Estevam, do canal Estevam pelo Mundo, voltado para viagens e turismo, se casou com o empresário Hugo Leopoldino nesta quinta-feira, 22. A cerimônia ocorreu em uma fazenda no interior de São Paulo.

O momento especial foi compartilhado pelo youtuber em seu perfil no Instagram. Em uma publicação, ele mostrou um pouco da celebração e, na legenda, escreveu seus votos de casamento. “Há 8 anos, eu vivia pela metade.Eu buscava amor onde não existia, Eu buscava o equilíbrio onde não havia. Eu buscava a liberdade sem saber o que era. Mas só quando parei de buscar, você me buscou. Me libertou pra ser quem eu era", iniciou.

"Me entregou a paz que eu nunca tinha. Você me fez ver a luz que eu não via. Quando achei que não havia balanço. Você me trouxe o peso exato do equilíbrio. Eu sempre achei que ser livre era ser sozinho. Fazer o que quisesse, sem contar a ninguém. Mas só conheci o valor da liberdade, quando a dividi com você. Foi você quem me mostrou", continuou.

"Você que em atos e sorrisos me mostrou que a verdadeira liberdade só existe quando é compartilhada. Obrigado por me mostrar o valor da parceria, a alegria da partilha e a delícia da compreensão. Obrigado por me fazer crescer um pouco mais a cada dia. Mesmo quando eu achava que crescer não era preciso. Você traz mais cor ao meu mundo, mais sorriso ao meu dia e mais saudade a cada despedida. E de todas as viagens que já fiz, você é o único destino que quero repetir todos os dias. Te amo! Votos Estevam 22.08.2024", encerrou.

O casamento aconteceu alguns dias após o youtuber se revoltar com a propagação da notícia falsa de que ele seria uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, no interior de São Paulo. O influenciador compartilhou prints de seguidores questionando sobre o ocorrido e pediu ao público que não compartilhasse as informações falsas. Relembre o que aconteceu.

Veja como foi o casamento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Estevam I Travel Blog I Milhas Cartões Aviões & Viagem (@estevampelomundo)

