O youtuber de viagens Lucas Estevam se revoltou com a propagação da fake news de que ele seria uma das vítimas da queda do avião em Vinhedo (SP)

O youtuber de viagens Lucas Estevam ficou indignado com a propagação da notícia falsa de que ele seria uma das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na tarde da última sexta-feira, 9, em Vinhedo, no interior de São Paulo. O influenciador compartilhou prints de seguidores questionando sobre o ocorrido e pediu ao público que não compartilhasse as informações falsas.

"Gente, pelo amor de Deus, parem com tanta fake News! O vídeo é educativo, explicando sobre o avião. Parem de mandar essas notícias para membros da minha família. Isso não é brincadeira", reclamou Estevam nos Stories de seu Instagram.

O vídeo a que Lucas se refere foi publicado por ele no Youtube. Na publicação, ele fala sobre a aeronave ATR-72 em seu canal Estevam pelo Mundo alguns dias antes da tragédia. No vídeo, o influenciador apresentou detalhes de sua experiência com a companhia aérea Voepass, como faz em suas análises de voos. Contudo, a gravação ganhou grande destaque após a queda do avião da mesma empresa.

"Sim, em breve falarei sobre tudo isso, peço apenas que não tirem conclusões por terceiros", disse ele, que ainda pede para as pessoas não lerem "jornais sensacionalistas".“Eu tô aqui e tô vivo! O vídeo foi 11 dias antes do acidente”. E lamentou: “Compadeço das vítimas e das famílias”.

Lucas Estevam faz desabafo (Reprodução/Instagram)

O vídeo no YouTube ainda conta com um esclarecimento na descrição. “Nos solidarizamos a todas as vítimas, famílias e amigos da tragédia da VOEPASS. Em respeito a eles, alteramos o título do vídeo para que outros veículos não o utilizem de forma sensacionalista ou enganosa. Não gostaria que ocorresse esse tipo de engajamento. Então peço o respeito de todos”.

"O vídeo é um review da aeronave e um vlog como qualquer outro que faço na minha rotina como criador de conteúdo. Não divulgue fake news. Minhas condolências e de todo o meu time às famílias das vitimas", encerrou.

Veja o vídeo completo: