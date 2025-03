Após renovar os votos de casamento, Simone Mendes ganha homenagem em Las Vegas

A cantora sertaneja Simone Mendes é a primeira artista brasileira a ter um videoclipe transmitido no globo digital do Resorts World

Após renovar os votos de casamento com o empresário Kaká Diniz, a cantora sertaneja Simone Mendes, de 40 anos, foi homenageada pelo luxuoso hotel Resorts World com a exibição exclusiva do clipe de Me Ame ou Me Largue em seu globo digital, uma das atrações mais famosas da cidade, localizada nos Estados Unidos.

O videoclipe tomou conta da esfera gigante instalada no interior do hotel durante cinco minutos. O espaço, extremamente restrito, já recebeu projeções de grandes eventos, como Fórmula 1. Além de Simone, o único brasileiro que teve seu nome exibido no Resorts World foi Neymar, consolidando ainda mais o prestígio da estrela do sertanejo.

A ação foi viabilizada pela Las Vegas Tour VIP, que também foi responsável pela organização da cerimônia de renovação de votos do casal. Confira:

Simone Mendes recebe homenagem em hotel famoso de Las Vegas - Foto: Reprodução/ Instagram

Kaká Diniz rebate crítica por renovar votos de casamento com Simone Mendes

Nesta terça-feira, 18, Kaká Diniz decidiu interagir com os seus seguidores nas redes sociais e respondeu um internautauta sobre o motivo de ter se casado novamente.

"Por que casar novamente? Insegurança? Afirmação?", quis saber a pessoa. "Esse é um comentário que tenho visto em muitas postagens. Muita gente fala: 'ah, é insegurança'. Não, não é insegurança. É uma reafirmação que a gente faz todos os dias. Quando a gente tem a cerimônia que a gente mostra pros nossos filhos o amor um do outro foi uma satisfação tremenda", disse. Confira!

