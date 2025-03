Marido de Simone Mendes se surpreende ao saber de quem a filha gosta mais

O empresário Kaká Diniz mostra momento em que a filha, Zaya, dá resposta sincera sobre gostar mais dele ou da mãe, a cantora Simone Mendes

O empresário Kaká Diniz, de 39 anos, decidiu entrevistar a filha Zaya, de quatro anos, e publicar as respostas em um vídeo em seu perfil no Instagram. Na ocasião, inclusive, o marido da cantora Simone Mendes se surpreendeu com uma das colocações feitas pela pequena.

Isso porque, logo na primeira pergunta, Kaká quis saber de quem Zaya gosta mais: "Quem você gosta mais, do papai ou da mamãe?", questionou. A menina, sem hesitar, deu uma resposta sincera: "Da mamãe", divertiu-se.

Com a resposta imediada, o empresário logo esboçou surpresa. Simone, que também está no vídeo, dá um beijo na filha em gratidão pela declaração. No vídeo também aparece Henry, o primogênito do casal.

Confira, abaixo, o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaka Diniz (@kakadiniz)

Kaká Diniz rebate comentário de que "só tem dinheiro por causa da mulher"

No último domingo, 9, Kaká Diniz decidiu responder ao comentário de que ele "só tem dinheiro por causa da mulher". Na ocasião, o famoso gravou um vídeo, publicado em seu perfil no Instagram, e enalteceu importância da amada para a construção da fortuna da família.

"Eu devo concordar em partes com isso. Devo estar onde estou, sim, à minha mulher, por dois grandes motivos. Primeiro, quem me ensinou sobre Jesus foi minha mulher. Ela é sábia, a maior incentivadora do meu caminhar, do meu propósito. Se eu sou o que sou, é porque a gente prometeu lá no altar que um subiria e puxaria o outro. Nós somos degrau, não é uma gangorra onde um sobe e o outro desce. Isso é viver em unidade", declarou Kaká, que é investidor e piloto de avião. Confira o pronunciamento completo.

