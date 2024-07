Após pedido de Léo Pereira, Karoline Lima esclarece status de relacionamento

A influenciadora tirou a dúvida dos fãs; Léo Pereira e Karoline Lima curtiram o final de semana no Ceará com filha e familiares da influenciadora

Nesta terça-feira, 16, Karoline Lima apareceu em suas redes sociais para esclarecer aos seus seguidores que o pedido de casamento feito por Léo Pereira no fim de semana não passou de uma brincadeira entre amigos.

Enquanto retocava a raiz de seu cabelo no salão de beleza, a influenciadora abriu uma caixinha de perguntas para interagir com sua audiência, quando foi questionada sobre o pedido feito pelo jogador do Flamengo.

"Gente, eu não estou noiva. Nunca achei que ia ter que me pronunciar, pra informar pra vocês que eu não estou noiva. Achei chique esse pronunciamento, Ainda não estou noiva, inclusive, se eu tivesse noiva naquele pedido de casamento ali, um mais doido que o outro, eu ia pedir pra ele pedir mais uma vez, porque eu não lembro. No momento, eu não estou noiva. Mas com fé em Deus, um dia vem", disse a influenciadora.

No sábado, 13, Karoline compartilhou um vídeo do pedido de casamento em seus stories no Instagram. Durante alguns dias de descanso em um parque aquático, ela e o jogador de futebol estavam sentados relaxando quando Gabriela, uma amiga da influenciadora, começou a gravar o momento em que o casal trocavaa declarações de amor.

"Eu tenho a dizer para o Léo que ele é o amor da minha vida. Eu te amo muito", disse Karoline. Foi então que Léo tomou a iniciativa: "Você me ama? A gente vai casar?", ele perguntou.

Karoline Lima e Léo Pereira descobriram casamento de Militão e Tainá pela mídia

Tainá Castro e Éder Militão estão casados, como foi confirmado pela assessoria de imprensa do atleta à coluna de Lucas Pasin, nesta segunda-feira (15). Assim como os admiradores do casal, quem foi pego de surpresa também foi Léo Pereira, ex de Tatá, e Karoline Lima, ex de Militão, que namoram desde o início do ano. Segundo fontes próximas ao casal, era esperado que os dois passassem a morar juntos, como aconteceu com Karoline quando os dois namoravam, porém a união matrimonial foi uma surpresa aos dois.