Mc Daniel e Lorena Maria deixam a maternidade com o primeiro filho, Rás

O cantor MC Daniel e a influencer Lorena Maria posam aos beijos na saída do local acompanhados pelo filho, Rás, que nasceu na madrugada desta terça-feira, 18

O cantor MC Daniel e a influenciadora digital Lorena Maria deixaram a maternidade com o primeiro filho do casal, Rás, no início da noite desta terça-feira, 18. Na ocasião, os dois chegaram a posar para fotos na saída do hospital. Na manhã desta terça, o cantor ainda publicou uma série de registros do nascimento do herdeiro, que chegou ao mundo durante a madrugada na Clínica Perinatal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

“A Bíblia diz que a palavra tem poder em Provérbios 18:21, que diz: ‘A língua tem poder sobre a vida e a morte’. Orei e pedi tanto a Deus, e ele realizou meu maior sonho, ser pai'”, escreveu na legenda da publicação em seu perfil no Instagram.

Inclusive, ao deixar a maternidade com o filho Rás, o cantor distribuiu cestas básicas. Várias pessoas se aglomeraram para receber o mimo.

Lorena Maria tentou o parto normal, mas precisou fazer uma cesárea de emergência. Ela chegou a sentir as contrações, mas precisou fazer o procedimento de última hora após o batimento cardíaco do bebê começar a oscilar.

MC Daniel surge fantasiado de Máskara na maternidade

MC Daniel chamou a atenção ao chegar na maternidade Perinatal, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, vestido com um terno amarelo e a icônica máscara do Máskara, figurino que já se tornou sua marca registrada nos palcos.

Enquanto isso, Lorena optou por um look mais confortável, usando um camisão branco de tecido leve. Confira!

