Nora de Angélica e Luciano Huck gasta valor alto em apenas um dia

Nora de Angélica e Luciano Huck, Duda Guerra compra itens de luxo em ida ao shopping e mostra fotos. Saiba o preço

Nora de Angélica e Luciano Huck, a influenciadora digital Duda Guerra está com novos itens de luxo em seu armário. Na última terça-feira, 26, ela saiu para fazer compras com sua mãe e gastou um valor alto para comprar dois itens de grife.

A namorada do jovem Benício Huck adquiriu uma bolsa da grife italiana Bottega Veneta no valor de R$ 9,5 mil, e também um óculos de sol da Tiffany & Co pelo valor de R$ 3,5 mil. Com isso, ela gastou R$ 13 mil em um dia.

"Cheguei aqui em casa agora e vou abrir o presentinho que eu e minha mãe inventamos hoje. Eu nunca tive uma bolsa dessa porque, sei lá, nunca tinha me interessado. Mas eu e minha mãe estávamos vendo várias fotos e a gente amou", disse ela, e completou: "Nós fomos com outras intenções, mas mulheres no shopping dá nisso, né gente? Não conseguimos nos segurar".

Angélica fala sobre as namoradas dos filhos

A apresentadora Angélica surpreendeu ao comentar sobre as noras, Manoela Esteves e Duda Guerra, durante o programa Mais Você, da Globo. As adolescentes são as namoradas de Joaquim Huck e Benício Huck, filhos da comunicadora com Luciano Huck. Ao ser questionada sobre os relacionamentos longos dos herdeiros, ela falou sobre as noras e também sobre o seu jeito de ser sogra.

Ana Maria Braga puxou o assunto ao falar que Joaquim namora com Manoela desde 2021, enquanto Benício já está com Duda há seis meses. Então, Angélica confirmou que os filhos já namoram sério e que os relacionamentos deles são longos. Inclusive, ela destacou que os meninos se inspiram nos pais, que já completaram 20 anos de casamento.

"Eles veem o nosso relacionamento… e exemplo é exemplo. Eles veem o nosso relacionamento e querem viver algo parecido. Eles vivem namoros longos. As minhas noras têm muita sorte. A mãe babona!”, disse ela.

Então, Angélica também elogiou as noras. "Eu tenho muita sorte também, as meninas são muito legais. Os meus filhos têm essa coisa do amor em casa, eles querem ter a pessoa que eles amam. Por isso, eu sou uma sogra fofinha”, brincou.

Leia também: Nora de Angélica e Luciano Huck revela como é sua dieta do ovo