Após duas cirurgias estéticas, Virginia Fonseca recebe alta hospitalar

A influenciadora digital Virginia Fonseca estava internada após se submeter a uma operação para retirar hérnia do umbigo e uma mastopexia nas mamas

A influenciadora digital Virginia Fonseca recebeu alta do hospital em que estava internada na tarde desta quarta-feira, 8. A apresentadora do programa SABADOU, do SBT, estava no Vila Nova STAR, em São Paulo, onde passou por duas cirurgias estéticas. A artista se submeteu a uma operação para retirar hérnia do umbigo e uma mastopexia nas mamas, intervenção que também é conhecida como lifting mamário.

Antes de ser liberada pelos médicos, a mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de três meses, fez uma sessão de 1h30 em câmara hiperbárica. O tratamento ajuda a cicatrizar a pele, pois oferece mais oxigênio aos tecidos lesionados.

As cirurgias foram feitas na noite desta segunda-feira, 6. “Eu tenho hérnia, só que com as gestações, ela saiu pra fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice, eu voltei a usar piercing e tal. E depois da Maria Flor já não consegui mais voltar o meu piercing porque já ficava torto por causa da hérnia e me incomodava bastante/incomoda”, explicou.

Um dia após as cirurgias, Virginia falou sobre os rumores de ter feito lipoaspiração. “Antes que falem que eu fiz outra lipo… Pelo amor de Deus, gente, eu não fiz outra lipo, não. Tô mostrando a barriga aqui: eu fiz a hérnia”, disse por meio do Instagram do marido, Zé Felipe.

Sumiço das redes sociais

Virginia Fonseca, que é constantemente ativa em suas redes sociais, teve que passar algumas horas afastada das mídias nesta segunda-feira, 6, e muitos internautas questionaram o motivo. Logo em seguida, na terça-feira, 7, a influenciadora digital voltou a aparecer nos stories do Instagram e, finalmente, contou o motivo do sumiço para os seguidores. Confira detalhes!

