Após desabafo de Lexa, MC Guimê se pronuncia sobre dívida: 'Nossos direitos'

MC Guimê rompeu o silêncio e se manifestou sobre a dívida de uma casa em São Paulo envolvendo seu nome e o da ex-esposa, Lexa

MC Guimê usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 30, para se pronunciar a respeito dos rumores de uma dívida envolvendo seu nome e o da ex-esposa, a cantora Lexa. No domingo, 29, a artista fez um desabafo explicando seu lado da história e informou que está tentando um acordo.

Agora, foi a vez de MC Guimê se manifestar. Por meio de seus stories no Instagram, o ex-participante do BBB 23, da TV Globo, contou que o caso está sendo resolvido judicialmente e, por isso, não abordará detalhes do assunto na web, uma vez que isso não resolveria nada.

"Galera, mais uma vez falando sobre esse assunto aqui e serei breve pra não tomar muito nosso tempo, ok? Entendo que um processo judicial que será resolvido somente em um âmbito judicial não deve ser debatido nas redes sociais. Aqui não traremos soluções para o problema. Sendo assim, os advogados responsáveis pela defesa continuarão lutando pelos nossos direitos", iniciou ele.

E completou: "Para as pessoas que estão cheias de ódio em seus corações, criticando severamente, com raiva comentando suas opiniões que não ajudarão em nada no caso, desejo que Deus traga paz e luz a vocês. Não entrem em conflitos alheios e em discussões que não sabem 100% do que se passa. Cada um tem sua própria vida pra cuidar e isso já deveria ser o bastante. Obrigado!".

Vale lembrar que o ex-casal é acusado de não cumprir um contrato imobiliário e são cobrados para pagarem um valor milionário. Em seu pronunciamento, Lexa esclareceu que não assinou documentos da casa porque não morava no local quando o acordo foi feito.

A cantora, por sua vez, passou a ser uma parte responsável na dívida porque era casada com MC Guimê. Os dois anunciaram o fim do casamento em outubro de 2023.

MC Guimê se pronuncia sobre dívida - Reprodução / Instagram

Passaportes de Lexa e MC Guimê bloqueados pela Justiça

Em agosto deste ano, de acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, a Justiça de São Paulo teria decidido bloquear os passaportes de MC Guimê e Lexa devido a um valor não pago relacionado à compra de um imóvel em Alphaville, realizado pelo cantor em 2016.

Como os dois artistas eram casados na época, Lexa também está sendo responsabilizada pelo pagamento da dívida. Em 2023, Guimê perdeu uma ação judicial contra os proprietários do imóvel e foi condenado a arcar com os honorários dos advogados da parte vencedora. A Justiça exigia o pagamento de R$ 421 mil, mais correção.