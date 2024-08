Lexa e Guimê têm passaportes bloqueados pela Justiça, diz site

A Justiça de São Paulo decidiu neste mês de agosto bloquear os passaportes de MC Guimê e Lexa devido a um valor não pago relacionado a um imóvel

A Justiça de São Paulo decidiu neste mês de agosto bloquear os passaportes de MC Guimê e Lexa devido a um valor não pago relacionado à compra de um imóvel em Alphaville, realizado pelo cantor em 2016. Como o casal era casado na época, a artista também está sendo responsabilizada pelo pagamento da dívida.

A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, que teve acesso ao processo. Em 2023, o cantor perdeu uma ação judicial contra os proprietários do imóvel e foi condenado a arcar com os honorários dos advogados da parte vencedora. A Justiça exigia o pagamento de R$ 421 mil, mais correção.

Contudo, devido a falta de resposta dos artistas, uma medida mais severa foi adotada, já que a “a parte devedora não arca com suas obrigações, mas apresenta estilo de vida incompatível com a busca de bens realizada”.

Conforme noticiou o portal, Guimê e Lexa continuam sem pagar os valores devidos e as buscas de bens foram considerada “infrutíferas”. “Mas se nota pelas publicações que por meios diversos os devedores continuam a auferir [demonstrar] a renda que proporciona padrão de vida bastante elevado”.

Apesar do bloqueio dos passaportes, os cartões de crédito e CNH do ex-casal vão continuar funcionando. Mas também podem ser bloqueados em uma nova análise. “Em caso de a medida acima determinada [bloqueio do passaporte] não surtir efeito".

Em 2023, a Justiça de São Paulo autorizou a penhora de 30% dos rendimentos mensais de Lexa até que a dívida de Guimê relacionada à casa fosse completamente quitada.

