Equipe de Mamma Bruschetta atualiza quadro de saúde da apresentadora após acidente

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Mamma Bruschetta comenta sobre a queda que a apresentadora sofreu em casa

A apresentadora Mamma Bruschetta usou as redes sociais para contar que sofreu um acidente em casa e precisou acionar o Corpo de Bombeiros na última terça-feira, 23. Aos 74 anos, ela precisou de ajuda após levar um tombo em sua residência.

Em contato com a CARAS Brasil, a equipe de comunicação da apresentadora Mamma Bruschetta atualiza seu estado de saúde e declara que ela está bem. Eles negam os rumores de que ela precisou ser hospitalizada e reforçam que a comunicadora está em casa e não precisou ir para o hospital.

A equipe ainda menciona que Mamma apenas caiu em sua residência na última terça-feira, onde foi socorrida posteriormente por bombeiros, mas a apresentadora está bem e sem maiores problemas de saúde: "Só caiu, mas não se machucou, foi só o susto mesmo", afirma a equipe de comunicação de Mamma Bruschetta.

Nas redes sociais a apresentadora também se pronunciou sobre o assunto. Com bom humor de sempre, Mamma menciona que foi apenas uma queda: "Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura [risos]. Graças a Deus temos os bombeiros e me resgataram do chão. Muito obrigada, queridos", disse ela, que compartilhou uma foto com a equipe que lhe socorreu.

Mamma Bruschetta recebe alta hospitalar dias após deixar a UTI

Em junho, Mamma Bruschettaprecisou ficar internada no Hospital São Luiz Itaim, na zona oeste de São Paulo. Ela foi diagnosticada com pneumonia depois de uma broncoaspiração, que ocorre quando substâncias estranhas, como alimentos e saliva, entram nas vias respiratórias.

A ex-parceira de Cátia Fonseca também havia dado entrada em uma unidade médica em janeiro. Ela foi diagnosticada com arritmia cardíaca e pneumonia após apresentar tosse e falta de ar. Em março, Mamma Bruschetta sofreu uma recaída e precisou ser hospitalizada novamente, onde passou quatro dias internada.

