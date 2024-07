Mama Bruschetta sofre acidente doméstico e conta com a ajuda dos bombeiros

Mama Bruschetta sofreu um acidente doméstico e precisou contar com a ajuda dos bombeiros. Felizmente, tudo não passou de um grande susto

Nesta terça-feira, 23, Mama Bruschetta sofreu um acidente doméstico. Felizmente, tudo não passou de um grande susto e apresentadora está bem.

A famosa levou um tombo em sua casa e precisou contar com a ajuda dos bombeiros para se levantar. "Hoje tomei um tombo em casa, talvez por estar madura. Graças a Deus temos bombeiros e eles me resgataram do chão! Muito obrigada queridos", escreveu ela ao posar ao lado dos profisisonais em uma publicação em seu Instagram.

A assessoria da artista deu mais detalhes do ocorrido. "Ela está bem, graças a Deus. Foi mais um susto, mas não se machucou", disse a assessoria para a Quem.

Nos comentários, diversos seguidores escreveram mensagens de carinho. "Graças a Deus que você está bem. Os bombeiros são nossos anjos", escreveu uma internauta. "Ainda bem que não passou de um susto querida! Se cuida", comentou outra. "Oh Mama se cuide, o risco é alguma fratura nessas intempéries. Mas graças a Deus que está tudo bem com você", se preocupou uma terceira.

No mês passado, Mama Bruschetta chegou a ser internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, para tratar uma pneumonia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mamma Bruschetta (@mammabruschetta)

Novo documento

A apresentadora Mama Bruschetta falou, com orgulho, sobre sua identidade de gênero e renovação do documento de identificação durante uma entrevista.

"Quando fui fazer meu documento me perguntaram: você é travesti ou trans? E eu me considero trans", afirmou a apresentadora a Fefito, do Uol Splash.

Mama ainda declarou como se sente em relação a tempos anteriores: "Essa é uma identidade que eu gosto de mostrar. Não rejeito o que eu fui no passado, nem o que eu sou ainda, mas me considero trans", disse ela, na ocasião.

Bruschetta contou, então, como está registrada no documento novo: "Eu retifiquei meus documentos. Agora me chamo Mamma Bruschetta Piccirillo Henrique".