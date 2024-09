Internautas especulam causa da morte de influenciadora que caiu do quinto andar

Kubra Aykut morreu aos 26 anos após cair do quinto andar de um apartamento de luxo em Istambul, capital da Turquia. O caso levantou muitas especulações na web

Depois que a morte da influenciadora digital turca Kubra Aykut (26) foi divulgada pela mídia, seu perfil no Instagram recebeu uma enxurrada de comentários. Internautas especulam o que pode ter acontecido com a moça, já que a polícia trabalha com três hipóteses: queda acidental, suicídio ou assassinato.

Segundo o jornal Daily Mirror, Kubra caiu do quinto andar de um apartamento de luxo em Istambul, capital da Turquia. Junto ao corpo, autoridades teriam encontrado uma carta de suicídio; embora as outras hipóteses estejam sendo levadas em conta na investigação. O caso aconteceu na última segunda-feira, 23.

"Ela se matou mesmo? Ou alguém a matou e fez com que parecesse suicídio?", questionou uma internauta. "As pessoas não decidem cometer suicídio num dia. É óbvio que ela não pensou em morrer, senão não teria feito conteúdos. Definitivamente precisa ser investigado. Quando a pessoa está deprimida nem levanta da cama, nem o celular leva pra carregar. Você realmente acredita nisso?", disse outra.

"Ela não parece com alguém que vai cometer suicídio, parece tão cheia de vida... Acho que isso é assassinato!", escreveu mais uma. "Ela não caiu da varanda, ela cometeu suicídio", acredita outro internauta. "Todo mundo (dizendo que ela) escreveu uma carta, mas ela pode ter sido forçada a escrever uma carta", refletiu outro. "É impossível essa menina ter se matado! Este caso precisa ser investigado", destacou outro seguidor da influencer.

Kubra Aykut somava mais de um milhão de seguidores no TikTok, cerca de 220 mil no Instagram e tinha um canal no YouTube com mais de 25 mil inscritos.

Recentemente, seguidores ficaram preocupados por postagens nas redes sociais em que ela sugeria dificuldades para engordar. "Reuni minha energia, mas não consigo ganhar peso. Eu perco um quilo todos os dias. Não sei o que fazer. Preciso urgentemente ganhar peso", escreveu.