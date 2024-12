Em entrevista recente, a cantora Anitta refletiu sobre os relacionamentos que já viveu com pessoas do mundo artístico e analisou vontade de ser mãe

Na última quinta-feira, 19, Anitta participou do programa De Carona com Camila Coutinho e abriu o coração sobre diversos temas da sua vida pessoal e profissional. Atualmente em um relacionamento com o ex-jogador do Flamengo Vinicius Souza, a cantora também comentou sobre os romances que viveu com outras personalidades famosas.

"Por muito tempo eu fiquei pensando que tinha que namorar alguém que fosse muito famoso ou fosse do meu nível internacional, ou que tivesse uma carreira brilhante. Tive breve relacionamentos, 'lancinhos' com algumas dessas pessoas que eu sei que para o Brasil e para o mundão o povo a falar: 'uau'. Gente que até eu ficava: 'uau'. E não foi nada disso. Não me preencheu em nada e não tinha mais vontade de ficar", confessou Anitta, que preferiu não citar nomes.

"Nunca contei e nem vou. É uma competição de ego muito grande. São dois egos ali querendo ocupar esse espaço", completou.

Ainda durante o bate-papo, a cantora compartilhou que se sente apaixonada. "Agora estou [apaixonada]. Quando estou disposta a colocar a energia do meu tempo e da minha vida para trabalhar naquela relação, sei que estou amando", disse ela.

E sobre ter filhos no futuro, Anitta foi sincera na resposta: "Eu nunca tive essa vontade de ser mãe independente do pai. Se eu tivesse, já teria feito uma inseminação", garantiu. "Eu só teria filho se eu chegasse nesse lugar de 'independente do que acontecer, vou estar curtindo essa jornada'. E eu não estou nesse lugar ainda", finalizou a famosa.

Assista na íntegra:

Anitta relembra momentos marcantes de 2024

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores. Na última quinta-feira, 19, a cantora resolveu fazer um resumo de seu ano e publicou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram.

Entre as imagens, Anitta surgiu ao lado da família, do namorado Vinicius Souza, das cantoras internacionais Mariah Carey e Madonna, com o prêmio do VMA na mão, entre outros momentos marcantes.

"Como não ser feliz em 2024 se eu…. (Nem cabe tudo que passou esse ano no dump). Gratidão", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeros comentários. "2025 vai ser mágico também", disse uma seguidora. "Mais um ano vencendo", disse outra. "Foi um ano incrível", ressaltou uma terceira. Veja os registros!

