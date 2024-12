Anitta relembra momentos marcantes de 2024: 'Gratidão'

Em suas redes sociais, a cantora Anitta fez um resumo de seu ano e relembrou alguns dos momentos marcantes que viveu em 2024

Em suas redes sociais, Anitta sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 64 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 19, a cantora resolveu fazer um resumo de seu ano e publicou um carrossel de fotos em sua conta no Instagram.

Entre as imagens, Anitta surgiu ao lado da família, do namorado Vinicius Souza, das cantoras internacionais Mariah Carey e Madonna, com o prêmio do VMA na mão, entre outros momentos marcantes.

"Como não ser feliz em 2024 se eu…. (Nem cabe tudo que passou esse ano no dump). Gratidão", escreveu ela na legenda da publicação, que rapidamente recebeu inúmeros comentários. "2025 vai ser mágico também", disse uma seguidora. "Mais um ano vencendo", disse outra. "Foi um ano incrível", ressaltou uma terceira.

Desabafo

"Quase fui a nova mulher do avião. Tinham umas crianças no meu voo e elas gritavam, brincavam e daqui a pouco choravam e daqui a pouco implicavam uma com a outra... Estava faltando muito pouco, teve uma hora que a criança gritou tão alto, foi lá no fundo da minha alma, quase que gritei de volta: 'Chega!' E eu ia virar a nova mulher do avião por causa da TPM", disse ela, se referindo à Tensão Pré Menstrual.

Em seguida, a artista refletiu sobre as alterações hormonais. "Se os homens passassem por tudo isso, ia ter uma lei que se eles cometessem um crime, eles iam ser absolvidos. A menstruação quando desce, ela traz junto com você, toda a alegria de vida que pode existir na vida do ser humano. Todo o ódio que você estava sentindo de tudo, do ar, do vento, ao oxigênio vai embora e dar lugar a uma alegria divina, uma euforia sem motivo e sem razão. Ela manda embora toda a amargura que você estava sentindo na semana", brincou.

