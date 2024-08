Angelina Jolie dá rara declaração sobre vida pessoal: 'Quero privacidade e segurança'

Em uma rara entrevista, Angelina Jolie se abriu sobre a família e sobre como se vê no futuro, após os filhos caçulas atingirem a maioridade

Em uma rara entrevista, ao The Hollywood Reporter, Angelina Jolie abriu o jogo sobre a sua vida pessoal, desde o divórcio com Brad Pitt, em 2019. Nesta sexta-feira (30), o veículo divulgou que a atriz tem vontade de se mudar de Los Angeles, cidade em que nasceu e criou a própria família, mas que o divórcio a impediu de seguir com seus planos, em decorrência da menoridade dos filhos caçulas, Vivienne e Knox.

Ao longo do bate-papo, Angelina revelou que não se sente mais parte da cidade: "Eu tenho uma casa para criar meus filhos, mas, às vezes, esse lugar não tem aquela humanidade e o mundo não é mais aquele em que cresci. (...) Eu ainda devo ficar aqui por causa do divórcio, mas, assim que eles (Vivienne e Knox) completarem 18 anos, serei capaz de deixar a cidade", pontuou a artista.

Knox e Vivienne são os filhos caçulas de Angelina e do ator Brad Pitt. Os adolescentes, que são gêmeos, nasceram em Nice, na França, no ano de 2008, e só completarão a maioridade nos Estados Unidos em julho de 2026. Além dos gêmeos, os astros de Hollywood são pais de Maddox, Pax, Zahara e Shiloh.

Discreta sobre a vida pessoal, Angelina ainda esclareceu o motivo de não se abrir muito sobre os dramas familiares: "Quando você tem uma família grande, você quer privacidade, paz e segurança", refletiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelina Jolie (@angelinajolie)

Shiloh Jolie remove sobrenome do pai

Apesar das razões incertas sobre o fim do casamento de Angelina e Brad, Shiloh, a segunda filha mais nova do casal, tomou uma decisão que causou dúvidas sobre um bom relacionamento entre ela e o pai. A menina, que completou 18 anos em 2024, recorreu à justiça para remover o sobrenome "Pitt" de seus registros, dias após o marco da maioridade.

Mesmo com um processo bastante burocrático, a jovem foi até o fim e teve ganho de causa, tornando-se "apenas" Shiloh Jolie.