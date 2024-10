Angélica relembra questionamento sobre vida íntima aos 13 anos: 'Pressão'

Angélica fez um desabafo em suas redes sociais e contou que sempre foi questionada sobre sua vida íntima desde os 13 anos

Em suas redes sociais, Angélicasempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 17, a apresentadora publicou em sua conta no Instagram um vídeo para divulgar o programa 50 & Uns, que estreia dia 10 de novembro no Globoplay.

Na legenda, a famosa aproveitou para fazer um desabafo e contou que sempre sofreu muito com questionamentos sobre a sua vida íntima.

"Aos 13 anos, fui questionada sobre minha virgindade, algo que nunca deveria ser imposto a uma menina. Cresci sob uma pressão que, infelizmente, muitas jovens ainda enfrentam. Precisamos mudar isso. Meninas, crianças, mulheres merecem respeito sobre suas vidas e corpos, sem julgamentos ou cobranças. Precisamos falar sobre a importância de protegê-las, educá-las, e garantir que cresçam em um ambiente de respeito e liberdade, sem pressões desnecessárias. Isso é sobre acolher e cuidar", escreveu ela, que é mãe de Joaquim, de 19 anos, Benício, de 16, e Eva, de 12 anos, frutos do seu casamento com Luciano Huck.

Angélica nas novelas?

A apresentadora Angélica está prestes a estrear a série Angélica: 50 & Uns, com estreia marcada para novembro no GNT e Globoplay. No entanto, parece que a emissora também outros planos com a comunicadora a partir do ano que vem. Inclusive, surgiram rumores que ela poderá voltar às novelas e, dessa vez, com um papel de destaque.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo Bianco, Angélica poderá cravar seu retorno às novelas. Os rumores apontam que a esposa de Luciano Huck não está sendo considerada apenas para uma participação especial, mas ideia é trazê-la como protagonista de um grande folhetim, em uma das próximas novelas da casa.

A última vez que a apresentadora se aventurou nas novelas foi em A Dona do Pedaço (2019) onde ela fez uma participação marcante, mas agora o projeto é maior e promete colocá-la em um papel de destaque.

O colunista noticiou que o convite já teria sido feito à apresentadora, o canal ainda não acertou com Angélica qual novela e para qual faixa de horário, mas devem começar a conversar nos próximos dias com alguns autores sobre a questão. Seu retorno às novelas, caso aconteça, faz parte de uma estratégia maior da Globo para revitalizar suas produções, trazendo estrelas queridas de volta à telinha.