Angélica faz importante reflexão nas redes sociais: 'Já passei por isso'

Em suas redes sociais, a apresentadora Angélica fez uma importante reflexão sobre conseguir impor limites em suas relações

Em suas redes sociais, Angélica sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 17 milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 20, a apresentadora postou um vídeo em que faz uma importante reflexão sobre conseguir estabelecer limites.

"Você já sentiu que estava se sacrificando demais para agradar os outros? Eu já passei por isso. Às vezes, dizer 'sim' o tempo todo pode parecer a única opção, mas no fundo você sabe que está se deixando de lado. Estabelecer limites saudáveis é essencial para o nosso bem estar. Dizer 'não' não é ser egoísta, é respeitar a si mesmo", começou ela.

Em seguida, a famosa comentou que aprendeu a fazer isso em suas relações. "Quando você não define seus próprios limites pode acabar sobrecarregando a sua relação com a pessoa no trabalho e começar a sofrer. Eu aprendi que dizer 'não' é uma forma de dizer 'sim' para mim mesma. Quando eu faço isso, eu estou me cuidando, respeitando os meus sentimentos e a minha energia, e claro, isso reflete nas minhas relações tornando tudo muito mais saudável e equilibrado. Então, que tal começar a estabelecer seus próprios limites? Dizer 'não' é um ato de auto valorização. Você merece isso e as suas relações também. Vamos praticar juntos?".

Na legenda da publicação, Angélica seguiu falando sobre o assunto. "Dizer ‘não’ não é egoísmo, é uma forma de se valorizar. Por muito tempo, pensei que agradar os outros significava dizer ‘sim’ para tudo, mas aprendi que respeitar meus limites é um ato de autocuidado. Quando digo ‘não’, estou escolhendo cuidar da minha energia, do meu bem-estar e das minhas relações. Estabelecer esses limites é necessário para viver com mais equilíbrio", escreveu.

Beleza

Angélica arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua nova viagem em família. A apresentadora decidiu aproveitar o Carnaval longe das agitações dos Sambódromos e bloquinhos, e passou alguns dias em uma praia.

Além de postar fotos com a família, Angélica chamou a atenção ao esbanjar beleza e seu corpo escultural ao surgir fazendo pose de biquíni. "Meu carnaval parte 1", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Maravilhosa. Sempre linda", disse uma seguidora. "Gente, sempre foi linda", escreveu outra. "Simplesmente uma deusa, maravilhosa demais, gente, quase meu celular não aguenta carregar tanta beleza", brincou uma fã. "Sempre linda. Deus abençoe sempre você e sua família", falou mais uma.

