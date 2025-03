Angélica ostenta beleza natural em cliques na praia: 'Maravilhosa'

A apresentadora Angélica chamou a atenção dos fãs ao compartilhar fotos curtindo o dia na praia ao lado do marido e dos filhos

Angélica arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 7, ao abrir o álbum de fotos de sua nova viagem em família.

A apresentadora decidiu aproveitar o Carnaval longe das agitações dos Sambódromos e bloquinhos, e passou alguns dias em uma praia ao lado do marido, Luciano Huck, e dos filhos, Joaquim, Benício e Eva.

Além de postar fotos com a família, Angélica chamou a atenção ao esbanjar beleza e seu corpo escultural ao surgir fazendo pose de biquíni. "Meu carnaval parte 1", escreveu a famosa na legenda da publicação.

O post rapidamente recebeu vários elogios. "Maravilhosa. Sempre linda", disse uma seguidora. "Gente, sempre foi linda", escreveu outra. "Simplesmente uma deusa, maravilhosa demais, gente, quase meu celular não aguenta carregar tanta beleza", brincou uma fã. "Sempre linda. Deus abençoe sempre você e sua família", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica revela as causas das mortes de 2 cachorros em poucas horas

A apresentadora Angélica revelou novos detalhes sobre as mortes de seus cachorros Lora, Ziggy e Pupu em 2025. Lora morreu em janeiro. Ziggy e Pupu faleceram nesta semana com poucas horas de diferença entre um e outro. Com a tristeza, a comunicadora explicou o que causou as mortes dos 3 bichinhos de estimação.

Em entrevista ao Gshow, Angélica contou que a golden retriever Lora morreu no início do ano após ser picada por uma cobra jararaca e não resistir ao veneno do animal peçonhento. Na mesma época, o border collie Ziggy também foi picado, mas a família conseguiu agir rápido e ele tomou um antídoto. Porém, o quadro de saúde piorou algumas semanas depois e ele veio a óbito em decorrência de complicações da trombose. Enquanto isso, a yorkshire Pupu morreu ao cair da escada durante a visita do veterinário que foi atender Ziggy. Confira o que ela disse!

Confira:Nora de Angélica comemora 400 mil seguidores: 'Melhor sensação'