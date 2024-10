Angélica aparece em vídeo de apoio político na véspera das eleições e surpreende público

Junto de outros artistas, Angélica apareceu em vídeo político para demonstrar apoio a candidato específico

Nesta terça-feira, 2, internautas se surpreenderam com vídeo publicado por Tábata Amaral, deputada federal de São Paulo, que está disputando a prefeitura de São Paulo. No vídeo em questão, alguns famosos aparecem demonstrando apoio à Tábata e a apresentadora Angélica está entre eles.

“Ela demonstra uma preocupação genuína com a educação, especialmente na primeira infância. Além de ser uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito bacana, muito inspiradora”, declarou a esposa de Luciano Huck.

Vale relembrar que em 2022, a estrela apoiou Lula na disputa contra Jair Bolsonaro no segundo turno. “Os últimos quatro anos foram um retrocesso. O negacionismo provocou centenas de milhares de mortes durante a pandemia, a fome chegou em mais de 30 milhões de brasileiros, a economia desandou sem rumo e com a inflação alta, o desmatamento bateu um recorde atrás do outro”, apontou a famosa na ocasião.

“Chega, o Brasil é melhor que isso. Muito melhor. Domingo eu vou votar no Lula. Vou votar 13 por um Brasil mais humano, mais acolhedor, mais justo, mais igualitário e mais diverso. Por um Brasil, como o próprio papa Francisco disse, livre do ódio, da violência e da intolerância. Vamos fazer deste domingo um recomeço”, finalizou Angélica.

