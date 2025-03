André Marques revela se aceitaria convite de Boninho para ir para o SBT

Com a ida de Boninho para o SBT, André Marques é questionado sobre a possibilidade de seguir os passos do ex-colega de trabalho e dá resposta certeira

O apresentador André Marques falou sobre a possibilidade de ir para o SBT no futuro. O assunto surgiu durante a entrevista no podcast A Gente Pod, de Daia de Paula, no qual ele foi questionado se aceitaria ir para o SBT depois da ida de Boninho para lá.

Então, o comunicador disse que tem uma visão muito clara do que espera para voltar à TV. "Eu voltaria pra TV pra fazer coisas que têm a ver comigo, sabe? Cozinha, bicho, plateia, coisa divertida", afirmou ele, e completou: "Vou falar de economia sem entender nada, só pela grana? Não faria sentido. O público percebe quando você não tem tesão pelo que está fazendo".

Inclusive, ele comentou sobre a possibilidade de seguir Boninho, com quem já trabalhou na Globo. "Eu sou muito fã do Boninho, já trabalhei com ele em vários programas. Se rolar algo que tenha a ver e ele precisar de mim, e for legal, a gente senta e conversa", disse.

André Marques no podcast A Gente Pod, de Daia de Paula - Foto: Divulgação

André Marques recusou convite da Band

Conhecido por uma longa trajetória de trabalhos na TV Globo, o apresentador André Marques recusou o convite da Band para assumir o comando do MasterChef após a saída de Ana Paula Padrão. Em entrevista recente ao jornalista Lucas Pasin, do Splash UOL, ele explicou que, apesar de se sentir honrado pela proposta, optou por não aceitá-la devido a compromissos já assumidos e projetos pessoais que deseja priorizar em 2025.

A Band buscava um substituto para Ana Paula Padrão, que se despede do programa no final deste ano, e via em André Marques uma oportunidade para renovar o formato. No entanto, o apresentador explicou que sua agenda para o próximo ano já está cheia, mas agradeceu pela lembrança e ressaltou estar feliz com o reconhecimento de seu trabalho.

“Fiquei feliz com o convite. Tenho recebido chamados de algumas emissoras para comandar programas, e priorizo coisas que eu amo, como bichos, gastronomia e viagens. No caso do MasterChef, tinha super a ver com o que eu gosto, mas por conta da agenda que eu já tinha, não consegui aceitar”, disse André.

