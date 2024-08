O apresentador André Marques gravou um vídeo para contar que está há 150 dias sem fumar cigarro e que continua firme em seu propósito

O apresentador André Marques usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma conquista muito importante nesta quinta-feira, 15. Ele gravou um vídeo para contar que está há 150 dias sem fumar cigarro e que continua firme em seu propósito mesmo no momento que vive o luto pela perda de uma de suas cachorras.

"Todo mundo sabe a dor aí que passei recentemente, que perdi a Gordinha, a minha fiel escudeira, a cachorra mais amada. Com esse luto que estou vivendo. Achei que ia começar a comer que nem um maluco e acabar engordando um quilinhos. Que já estão difíceis de perder, já estou acima do peso. Principalmente que ia me dar muita vontade de fumar", iniciou ele.

"E fui ver a data e hoje completo 150 dias sem fumar. Pra muita gente é como: ' e daí?'. Para quem já fumou, pra quem fuma, pra quem já perdeu alguém com o cigarro, sabe que é uma baita vitória. E muita gente não acreditou quando disse", lembrou.

Em seguida, ele recordou a quantidade de maços que fumava por dia. "Fumava quatro maços de cigarro por dia e nunca achei que ia conseguir parar. E parei. No meu jeito, no meu corre, na minha maneira. E você pode também. Então é isso: 150 dias sem cigarro. Em uma fase difícil, andando um dia de cada vez", comemorou.

Além da luta contra o vício de fumar, ele também falou sobre sua batalha contra a obesidade. "Não posso parar. Na luta eterna contra a balança, contra o peso, contra a obesidade. E na saudade que eu tenho da minha cachorra que descansou. Mas a vida segue. Tem minhas outras cachorras, que dependem de mim. Que são meu fechamento. Vou seguir em frente. A luta não pode parar", concluiu.

Veja a publicação: