André Marques desabafa após receber mensagens ofensivas

André Marques fez um desabafo em sua conta no Instagram após receber mensagens ofensivas por criticar tendência de moda usada no Rock In Rio

Recentemente, André Marques fez um post em seu Instagram Stories dando sua opinião sobre o uso de lenços na cabeça, tendência de moda muito usada por famosos durante o Rock In Rio.

O apresentador chegou a afirmar que achava o uso de lenços "ridículo" e ainda ironizou: "Isso é moda? Caxumba?", brincou ele.

No entanto, o famoso recebeu diversas mensagens ofensivas após expor sua opinião e leu até mesmo recados de pessoas desejando a morte de suas cachorras. "Tem gente que me zoa na boa, e aí eu respondo, até rindo. Mas tem gente mandando mensagens ofensivas. Quem fala coisas ruins assim, merece que as pessoas saibam que elas são gente ruim", disse ele.

Em seguida, André afirmou que se assustou com a repercussão de seu comentário. "Sou zero polêmica e não me meto em nada disso. Agora, tem um monte de gente me marcando e me mandando coisas de gente comentando o que eu falei. É gente concordando comigo e gente me criticando... Olha só o tamanho da minha preocupação! Sou um cara de boas".

Por fim, ele ressaltou que não liga para a opinião dos outros. "Eu só botei ([minha opinião sobre os lenços] no Story do Instagram porque realmente acho muito esquisito. E aí agora estou recebendo mensagem de um monte dizendo: 'Ah, mas você usa boina, você usa chapéu. Deixe os outros em paz'. E eu digo: 'Gente, não estou nem aí!'. Só postei porque fiquei com vontade de colocar. Não me preocupo com o que os outros vão achar ou não. Amo usar boina... E se falarem que é esquisito, ok! É o direito da pessoa", concluiu.

Luto

O apresentador André Marques fez um novo desabafo em meio ao luto pela perda de sua cachorra apelidada de Gorda, que o acompanhava há quase 14 anos e morreu no fim de julho. Em uma publicação no Instagram, ele compartilhou com seus seguidores que se sente pensativo e reservado.

"Não estou a melhor companhia do mundo, admito! Estou com a energia para baixo… choro algumas vezes durante o dia, pensando na minha dog que não está mais aqui… no meu canto… e assim vou seguindo", iniciou ele em seu desabafo.

Em meio à tristeza, ele destacou que continua cercado de amigos, o que o ajudam a superar essa fase difícil. "Ontem rolou rango com amigos. Curti feliz, mas logo fui para um cantinho ficar nele. Cada um reage de uma maneira, né? Que doideira", analisou.

Por fim, agradeceu: "Que bom que tenho amigos incríveis que estão me apoiando, respeitando e entendendo. Quem ama de verdade apoia, está ali com você e não te abandona. Sou grato! Obrigado. E agradeço também a milhares de mensagens lindas que recebo aqui no inbox, cheias de carinho e amparo. Vamos em frente!".