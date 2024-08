André Marques está de luto pela morte de sua cachorra, Gorda, que estava com ele há quase 14 anos. E ele se emocionou ao mostrar que recebeu flores

O apresentador André Marques está de luto pela morte de sua cachorra apelidada de Gorda, que o acompanhava há quase 14 anos. E nesta terça-feira, 31, ele usou seu perfil no Instagram para mostrar que recebeu flores.

"Recebi um monte. Não dá para eu responder todas as mensagens, mas quero agradecer o carinho e as milhares de mensagens que estou recebendo. Obrigado", disse o apresentador com lágrimas nos olhos.

Mais tarde, André apareceu de olhos inchados na companhia de um de seus outros cachorros. "Tem alguém me paparicando aqui. Cachorro sente as coisas mesmo, porque isso aqui é uma cena rara. Ela parar e fazer um carinho, só dormindo. Ela está toda dengosa", relatou.

Em uma publicação no feed da rede social, ele mostrou as flores e escreveu: "Obrigado as muitas msgs de carinho e amor. Um dia de cada vez né !?". Nos comentários, os internautas desejaram força.

André Marques comove ao falar sobre morte da cachorra

Na última segunda-feira, 29, André Marques fez um post no Instagram para dividir uma triste notícia com seus seguidores."Meu dia mais temido chegou. Não sei como passei por ele… tô passando e entendendo ainda. Meu amor maior descansou. Quase 14 anos... Esses dias conversei com ela, durante uns exames e disse: 'não morre dormindo do meu lado não que eu te mato heinnnn, gordaa'. rsrs. Quero esse susto não!!! Eu disse: 'Fica meio estranha, dá uns sinais, me avisa, vamos no médico e tal… que aí eu me preparo e bla bla bla...", contou.

Depois, André contou que cachorra atendeu ao seu pedido. "Falei isso terça para ela e já falei algumas vezes nesses 13 anos… E na sua prova de amor final ela fez o que eu pedi. Ficou meio mal ontem... fomos ao médico… e hoje nos despedimos nesse plano aqui. Ela descansou", desabafou.

"Eu agora vou conseguir descansar um pouco também… tentar dormir mais de 3 horas por noite... não acordarei para ver se ela está respirando ou para levá-la para mijar... Essa era minha rotina. Que eu cumpri com excelência até o final. Como eu sempre dizia para ela. Tô com você até o final! Peguei no rosto dela... fiquei olho no olho até ela fechar o olhinho... Obrigado por tanto... sou grato. Mas tá doendo pra cassete!", lamentou.

Por fim, o apresentador disse que decidiu expor a perda devido ao respeito que os seus fãs sempre tiveram por ele. "Resolvi fazer esse post em respeito as pessoas que gostam de mim, me seguem, que sabem do meu amor pelas minhas dogs... e sabiam que GORDA era a favorita (que as outras não me ouçam). Amém", finalizou.