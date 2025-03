Pedro Pascal e Jennifer Aniston? Ator reage aos rumores após jantar

Pedro Pascal rompe o silêncio após ser alvo de rumores de aproximação com Jennifer Aniston após jantar em Hollywood

O ator Pedro Pascal, da série Last Of Us, se pronunciou sobre os rumores envolvendo a atriz Jennifer Aniston, da série Friends. Os dois foram apontados como um suposto casal na mídia internacional após terem sido vistos juntos em um jantar em um restaurante de Hollywood no último final de semana. Porém, ele despistou sobre os boatos.

Em entrevista ao site Entertainment Tonight, o astro afirmou que é apenas amigo de Aniston. “Jennifer e eu somos muito amigos. Pude jantar com ela no sábado. Foi um jantar divertido, com martínis”, disse ele. Então, o repórter brincou: “Você nem pode tomar um martíni com alguém sem que as pessoas comentem, né?”. Em resposta, o ator disse: “É a luz da estrela dela. Estou apenas aproveitando”.

Parceria profissional?

Em outro momento do mesmo evento, o ator Pedro Pascal foi questionado se o jantar com Jennifer Aniston foi um encontro profissional. Isso porque ele brilha na série Last of Us e ela está no projeto The Morning Show. Então, um repórter perguntou se ele teria convidado a atriz para participar de sua série. E o ator disse: “Ou então eu participar da série dela. Não seria terrível. Eu faria qualquer coisa pela Jennifer”.

Por fim, o artista ainda destacou o quanto é especial ser amigo de Aniston. "Ela é essa pessoa. A melhor maneira de descrever é: se você está em uma festa e faz contato visual com Jen, ela sabe exatamente o que está acontecendo com você e sabe exatamente como fazer você se sentir. Se você estiver realmente chapado em uma festa, faça contato visual com Jen Aniston e ela acalmará seu sistema nervoso central. Você vai ficar tipo: 'Ah, não, está tudo bem. Estou seguro'", afirmou.

