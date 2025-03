Felipe Andreoli exibe novo visual e revela reação dos filhos: 'Volta'

Não aprovaram! O apresentador Felipe Andreoli surgiu com os fios alisados e revelou para os seguidores a reação dos filhos, Rocco e Leon

Felipe Andreoli usou as redes nesta terça-feira, 25, para mostrar seu novo visual. O apresentador decidiu alisar os fios e ao exibir o resultado, ele revelou a opinião dos filhos, Rocco, de sete anos, e Leon, de dois, frutos de seu casamento com Rafa Brites.

"Ouvi dizer que a moda emo voltou", brincou o famoso, que em seguida falou sobre o que os filhos acharam do seu cabelo liso. "'Pai, volta o enroladinho'", completou o famoso.

Vale lembrar que Felipe Andreoli e Rafa Brites são os novos apresentadores do reality 'Power Couple', da Record TV. Nas redes sociais, a apresentadora falou sobre o novo desafio. "Nosso primeiro dia de trabalho juntos aqui na Record. São 15 anos de parceria na vida e agora no trabalho também (...)", disse ela.

Confira:

Felipe Andreoli surge com o cabelo liso - Foto: Instagram

Felipe Andreoli surge com o cabelo liso - Foto: Instagram

Felipe Andreoli comove com carta de despedida após morte da avó

O jornalista Felipe Andreoli usou as redes sociais para para anunciar a partida de de sua avó Gerusa, que morreu aos 90 anos. Além de compartilhar a triste notícia com seus seguidores, o artista também compartilhou um texto emocionante repleto de lembranças.

"Minha Vovó Gerusa partiu. Foram 90 anos bem vividos. Nessa foto a gente certamente tava sujo de Chantilly que ela chamava de Chanti - í , que segundo ela era assim que falava na França. Eu acredito e prefiro falar assim só por causa dela. Ela foi de longe a maior cozinheira desse planeta: a melhor coxinha do mundo, macarrão com creme de leite inesquecível, tinha a tal da pizzella que eu nunca comi em outro lugar a não ser na casa dela, tortas, croquete, frango à milanesa ...e normalmente era tudo de uma vez, afinal " não tinha muita coisa na geladeira ... Uma hora depois tinha bolinho de chuva. Minha vó uniu essa familia na unha...e na panela e no carteado!", escreveu ele em um trecho. Veja o post completo!

