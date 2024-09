Ana Paula Siebert mostra 'camarote' ao curtir show com Rafaella Justus

Ao lado da filha de Roberto Justus, Rafaella Justus, Ana Paula Siebert mostra como elas fizeram para curtir show do Rock In Rio em casa; veja

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, mostrou nesta sexta-feira, 13, à noite como fez para curtir o Rock In Rio ao lado de sua enteada, a jovem Rafaella Justus, de 15 anos. Em casa, elas surgiram acompanhando o show pela televisão.

Na sala especial para ver TV, a loira gravou o momento de descontração com a herdeira de seu esposo. Deitadas no sofá e no escuro, elas surgiram bem confortáveis assistindo ao festival pela telinha. Ana Paula Siebert então brincou sobre estarem em um lugar especial do evento.

"Nosso camarote particular", postou o momento de descanso com a filha de Ticiane Pinheiro em seu apartamento de luxo em São Paulo.

É bom lembrar que Ana Paula Siebert passou por uma cirurgia nos últimos dias após ter seu DIU deslocado de lugar. A influenciadora ainda intrigiou em sua rede social ao ensinar a receita de sua salada preferida com ingredientes diferenciados.

