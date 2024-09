Ana Paula Siebert intriga ao ensinar receita de sua salada: 'Nunca ouvi'

Ao ensinar receita de sua salada favorita, esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, intriga ao contar os ingredientes diferentes; veja

Dona de um estilo elegante e fino, a esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, sempre surpreende ao mostrar seus looks do dia e, dessa vez, ela chamou a atenção ao ensinar uma receita de sua salada favorita.

Nesta quinta-feira, 12, a loira postou um vídeo fazendo o prato com a ajuda de uma assistente e mostrou o processo de montagem do item. Ao exibir os ingredientes, ela intrigou com alguns alimentos diferentes como "kale picado" e outros.

"Salada Ana Justus. A minha favorita do momento, dividindo com vocês essa delícia! ", escreveu e colocou a receita em seguida. Nos comentários, os internautas reagiaram. "Kale? Nunca ouvi falar", disseram. "Parece muito gostosa. Mas kale eu nunca ouvi falar e nem vi pra vender. Esse milho diferente também não. Terei que adaptar", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert surpreendeu ao contar onde comprou a mala da escola de Vicky Justus. Acostumada a gastar altos valores com itens de grife, a esposa do empresário chocou com a mochila "barata".

É bom lembrar que a famosa passou por uma cirurgia nos últimos dias após ter seu DIU deslocado de lugar.

