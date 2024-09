Ana Paula Siebert abre o jogo sobre ciúmes após sair sem Roberto Justus: ‘Não impede’

Roberto Justus é ciumento? Após curtir o Rock in Rio com as amigas, Ana Paula Siebert abre o jogo e revela se o marido ficou com ciúme

No último final de semana, Ana Paula Siebert decidiu viajar ao lado de algumas amigas para curtir o Rock in Rio. No entanto, muitos seguidores questionaram sobre a ausência do marido, Roberto Justus. Em suas redes sociais, a influenciadora digital aproveitou para revelar que o empresário não sente ciúme e que eles valorizam a liberdade no casamento.

Através dos stories do Instagram, Ana Paula abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os seguidores. Entre as dúvidas, a esposa do empresário famoso foi questionada sobre a ausência do marido no festival: “Ana, o Roberto não fica com ciúmes quando você faz alguma programação sem ele? Tipo o Rock in Rio”, perguntou.

Em resposta, Ana Paula abriu o coração e revelou detalhes sobre a dinâmica do relacionamento. Sincera, ela afirmou que construiu uma relação de lealdade e que o marido não costuma sentir ciúmes: “Não! Minha opinião é a seguinte (e a dele também) quando um não quer, não impede o outro de ir”, a influenciadora digital afirmou.

“Temos LIBERDADE e essa é a nossa maior qualidade como casal. Liberdade conquistada após 11 anos juntos, com muita lealdade, fidelidade e confiança. Né Roberto Justus?”, Ana Paula contou que sua presença no evento não gerou incômodo ao empresário, com quem é casada há quase uma década e tem uma filha, Vicky Justus, de quatro anos

E por falar em filhos, Ana Paula comentou sobre seus planos de aumentar a família durante sua participação no festival. Em entrevista ao portal GShow, ela revelou que não pretende ter mais filhos e que esse foi um combinado que fez com o marido logo no início do relacionamento. Inclusive, ela contou que ele não pretendia ter a caçula.

“Olha, eu sempre falo que eu teria, porque eu adoro ser mãe. Mas quando eu comecei a namorar, o meu combinado com o meu marido foi assim, se a gente tivesse, seria um. E eu sou uma pessoa muito certa, pra mim combinado tá combinado. Então não teremos outro, mas assim, se eu pudesse, eu teria muitos, porque é a coisa que eu mais gosto na minha vida, ser mãe", detalhou.

Roberto Justus prestigia desfile da filha caçula:

Roberto Justus mostrou o seu lado de pai coruja no último domingo, 22, ao acompanhar um momento especial na vida da filha caçula, Vicky Justus, fruto do casamento com a influenciadora Ana Paula Siebert. Ele e a esposa foram prestigiar um dia de modelo da herdeira, que participou de um desfile infantil em um evento na cidade de São Paulo.